Obras no Terminal Santo Amaro alteram o ponto final de algumas linhas

A SPTrans divulgou essa semana que as linhas que atendem as plataformas A e B do Terminal Santo Amaro estão com seus pontos finais alterados temporariamente, devido a antecipação da segunda fase de obras no terminal para esta segunda-feira (1º). As mudanças operacionais terão outras etapas e envolvem remanejamento de pontos, linha com seu ponto final na parte externa do terminal e colocação de pontos móveis. As alterações tiveram início em 16 de maio.

A previsão de término dos trabalhos é para o mês de julho. As linhas envolvidas atendem aproximadamente 214.000 passageiros e a comunicação para o público está sendo feita através de Jornal do Ônibus especial, banners nos pontos atuais das linhas no terminal, Informativo no site da SPTrans (www.sptrans.com.br).

Durante as obras, em casos de dúvidas, os passageiros podem procurar um dos técnicos no terminal para saber o local de embarque de sua linha.

Confira as alterações de pontos e datas durante os trabalhos a partir da 2ª fase

2ª fase – de 1º/06 a 14/06

6000/10 Term. Parelheiros – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 5

576C/10 Metrô Jabaquara – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 4

546L/10 Jd. Luso – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 3

637V/10 Pq. América – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 2

6091/10 Vargem Grande – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 1

6970/10 Term. Grajaú – Term. Sto. Amaro – Plataforma B – Ponto 17

N634/11Term. Sto. Amaro – Jd. Luso – Plataforma A – Ponto 3

3ª fase – de 15/06 a 5/07

6960/10 Term. Varginha – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 4

6970/10 Term. Grajaú – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 5

6091/10 Vargem Grande – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 8

N602/11 Term. Grajaú – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 3

N631/11 Term. Grajaú – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 4

N632/11 Term. Grajaú – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 5

4ª fase – de 6/07 a 19/07

6960/10 Term. Varginha – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 4

6970/10 Term. Grajaú – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 5

6091/10 Vargem Grande – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 8

N602/11 Term. Grajaú – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 3

N631/11 Term. Grajaú – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 4

N632/11 Term. Grajaú – Term. Sto. Amaro – Plataforma A – Ponto 5

7245/21 Term. Água Espraiada – Term. Sto. Amaro – Plataforma B – Ponto móvel 5

669A/10 Term. Sto. Amaro – Term. Princ. Isabel – Plataforma B – Ponto 15

5154/10 Term. Sto. Amaro – Term. Princ. Isabel – Plataforma B – Ponto 16

709M/10 Term. Sto. Amaro – Term. Pinheiros – Plataforma B – Ponto 17

Linhas remanejadas para a extensão da Plataforma A durante toda a obra (desde 16 de maio), com ponto móvel

807A/10 Term. Campo Limpo – Term. Sto. Amaro

5111/10 Term. Sto. Amaro – Term. Pq D. Pedro II

6001/10 Term. Capelinha – Term. Sto. Amaro

6500/10 Term. Sto. Amaro – Term. Bandeira

Linha remanejada para a parte externa do Term. Sto. Amaro, na Avenida Padre José Maria, durante toda a obra (desde 16 de maio), com ponto móvel

695H/10 Jd. Herplin – Term. Sto. Amaro

