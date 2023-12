Obras na Santo Amaro provocam novas mudanças no trânsito

A Av. Santo Amaro, no trecho entre a Av. Juscelino Kubitschek e a R. André Gonçalves, está com uma nova ocupação de obra junto à calçada da pista sentido Bairro. O tráfego geral permanece com três faixas de rolamento livres para circulação. A faixa exclusiva para ônibus na faixa central se mantem funcionando, podendo, se necessário, operar de forma reversível no sentido Bairro entre 9h e 22h e, no sentido Centro, no restante do tempo.

Desde setembro, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vem realizando desvios na Av. Santo Amaro no trecho entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a Rua Afonso Braz, com o objetivo de avançar com as obras de requalificação e modernização da via, a cargo da SPObras.

A última semana de novembro marcou o início de uma uma nova etapa, com a pista do sentido Bairro passando a ter ocupação junto à calçada. Com isso, no trecho entre a Av. Juscelino Kubitschek e a R. André Gonçalves, ambos os sentidos da Av. Santo Amaro ficarão momentaneamente ocupados por obras. As três faixas livres para o tráfego estão entre as ocupações da obra nesse trecho.

Segundo a Prefeitura, a Engenharia de Campo da CET segue monitorando o trânsito na região e adotando as medidas operacionais cabíveis, a fim de minimizar os impactos para pedestres e motoristas e, sobretudo, preservar a segurança dos usuários de passagem.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.Se possível, evite passar nas imediações do trecho em obras, optando por caminhos alternativos.