Obras em Santo Amaro alteram fluidez e paisagem

A região de Santo Amaro está se transformando por conta de alguns projetos municipais. Essa semana, foi inaugurada a revitalização do terminal de ônibus local querecebe 100 mil pessoas por dia. E também foi anunciado, pela Prefeitura, o avanço das obras da Avenida Santo Amaro.

Terminal de Ônibus

O novo terminal conta com em novos sanitários públicos, acessíveis, familiares e sustentáveis, com a utilização de água de reúso, mictórios que não utilizam água e minimizam o odor e equipamentos antivandalismo. Ganhou ainda um Centro de Controle Operacional, com mais de 70 câmeras, com o objetivo de aumentar a segurança dos passageiros.

As melhorias incluem ainda a instalação de um novo posto de atendimento para informações e venda de créditos do Bilhete Único, bicicletário com controle de acesso e capacidade para mais de 50 bicicletas e a implantação de refeitório, que leva conforto aos motoristas, cobradores e fiscais das 62 linhas que circulam no terminal. Além disso, o local passa a contar com um sistema de combate a incêndio, novo sistema de iluminação com tecnologia LED, novos bancos e lixeiras.

O Terminal Santo Amaro está entre os dez concedidos no bloco sul no ano passado, sob responsabilidade da SPE São Paulo Sul S.A. Além dele, também estão nesse lote os terminais Água Espraiada, Bandeira, Capelinha, Grajaú, Guarapiranga, Jardim Ângela, João Dias, Parelheiros, Santo Amaro e Varginha. O valor do contrato é R$ 2.210.440.320,00, que prevê a conclusão das obras de melhorias até novembro de 2024. Assim, o Terminal Santo Amaro é o primeiro a ter as intervenções concluídas, 15 meses antes do prazo.

Avenida

A partir desse sábado (02/09), a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) realizará desvios na Av. Santo Amaro no trecho entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a Rua Afonso Braz, com o objetivo de avançar com as obras de requalificação e modernização. Durante os trabalhos as três pistas no sentido centro serão interditadas e as três pistas no sentido bairro acomodarão o trânsito na região.

A Prefeitura realizou trabalho de comunicação prévio junto à comunidade para apresentar com antecedência os desvios que serão implantados nesse período. A equipe visitou estabelecimentos comerciais e residências em todo o trecho da avenida que será interditado, com o objetivo de disseminar informações sobre as etapas e prazos de execução das obras, bem como para disponibilizar os canais de atendimento à população.

Desde julho de 2022, a Avenida está em obras. Uma das principais vias arteriais da cidade vai ganhar calçadas mais amplas, percursos acessíveis, enterramento de cabos, reforma do corredor e das paradas de ônibus, nova iluminação em LED, além do aperfeiçoamento do sistema de coleta de água e esgoto.

Estão sendo investidos R$ 74 milhões nas obras, com recursos da Operação Urbana Faria Lima. Com a abertura de novas frentes de trabalho e reforço do efetivo, a iniciativa tem como objetivo a conclusão das obras deste trecho até o final de abril de 2024.

Nos últimos meses, já foram executados serviços importantes na Avenida Santo Amaro: reforma no canteiro central no trecho entre a Avenida JK e a Rua Afonso Braz, instalação da nova adutora da rede da Sabesp, conclusão do alargamento da Rua Egito, a criação de uma nova rua destinada à conversão dos ônibus para a Rua Afonso Braz, abertura de valas e demolição das antigas paradas de ônibus, e ainda a execução de pavimento rígido (concreto) em vários pontos da via.

Mudanças no trânsito

– As três pistas no sentido centro no trecho entre a Rua Afonso Braz e Avenida Juscelino Kubitschek serão interditadas para realização das obras de modernização.

– Durante a interdição, a pista no sentido Centro-Bairro vai funcionar assim: faixa da esquerda liberada para todos os veículos no sentido centro, a faixa central exclusiva para o transporte coletivo e a faixa da direita (pista encostada à calcada de pedestres) liberada para todos os veículos no sentido bairro.

– A faixa central, exclusiva para os coletivos, será reversível, operando no sentido do bairro entre 16 e 22 horas, e no sentido do centro no restante do tempo.

– Durante as interdições, não haverá alterações nos itinerários das linhas de ônibus que circulam na Avenida Santo Amaro. No trecho, de 1,2 mil metros, não há pontos de ônibus.

Acesso a moradores e comerciantes

– Os comércios e residências naquela região terão acesso garantido para veículos e pedestres. Durante a etapa de escavações, serão disponibilizadas passagens provisórias para viabilizar a entrada e a saída aos estabelecimentos.

A CET vai monitorar a interdição e orientar o trânsito na região. Haverá reforço da sinalização vertical com placas de advertência e indicação de trajetos alternativos em ambos os sentidos da avenida.

Além disso, faixas e painéis sobre os desvios estão sendo colocados em pontos estratégicos de ruas e avenidas da região para orientar os motoristas. Serão indicados caminhos alternativos para desestimular e minimizar a circulação de veículos naquela área.