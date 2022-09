Obras e eventos causam interdições

A avenida 23 de Maio – principal corredor entre as zonas Norte e Sul da capital – começou a ser recapeadas na noite de quinta-feira passada (25).

A recuperação da via acontece nos dois sentidos e o trecho que vai ser recuperado fica entre a avenida Bernardino de Campos e o viaduto Tutóia. São 37,8 mil metros quadrados de via em execução de serviços de recape.

Haverá interdições parciais.

Mirandópolis

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações do cruzamento da Avenida Senador Casimiro da Rocha x Rua das Gardênias, em Mirandópolis, zona sul da cidade, que está interditado a partir desta terça-feira (30), para obras emergenciais de manutenção de galerias pela Subprefeitura Vila Mariana.

Alternativas:

· Os veículos com destino à Avenida Jabaquara deverão seguir pela Avenida Afonso Mariano Fagundes;

· Os veículos com destino à Avenida José Maria Whitaker deverão seguir pela Alameda dos Guatás.

Desfile cívico no Jabaquara

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também vai monitorar o trânsito nas imediações da Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, que será interditada entre as ruas Conduru e Farjalla Koraicho, no Jabaquara, zonas sul da cidade, no domingo (04), das 08h00 às 14h00, para a realização de desfile Cívico-Militar, promovido pela Subprefeitura Jabaquara e pelo CAMP.

Interdições:

Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira sentido bairro, entre as ruas Conduru e Farjalla Koraicho; Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira sentido centro, entre as ruas Tuparai e Conduru; Avenida General Valdomiro de Lima, entre a Rua das Pitombeiras e Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira; Rua Farjalla Koraicho, entre a Avenida Armando de Arruda Pereira e Rua das Pitombeiras; Rua das Bicuibas, entre Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira e Rua das Pitombeiras.