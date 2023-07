Obras de piscinão serão retomadas

Em outubro de 2020, os moradores da Saúde tiveram a impressão de que um problema histórico – o alagamento da região das Avenidas José Maria Whitaker e Ascendino Reis – seria solucionado com a construção de um piscinão na Praça Juca Mulato, em frente ao Tribunal de Contas do Município. Mas, a obra de readequação da bacia dos córregos Éguas e Paraguay, prometida há mais de dez anos no plano de metas da Prefeitura, não foi adiante. Até a interdição de trecho da via para os trabalhos foi desfeita e só há tapumes em volta da própria praça.

O Tribunal de Contas do Município vem cobrando da Prefeitura a indicação de novos prazos para retomada e conclusão desse e outros piscinões na cidade. Na manhã do dia 13 de julho, foi realizada uma mesa técnica na sede do TCM com representantes da Prefeitura, para discutir a situação.

Segundo o TCM, o objetivo é compreender o motivo de todas as dez licitações de piscinões que deveriam ser construídos na cidade estarem em rescisão contratual, além de apresentar as providências que estão sendo tomadas sobre isso.

O tema já tem sido debatido no TCM nos últimos meses. Em março, o tribunal emitiu um alerta para a prefeitura sobre a obra do piscinão da praça Juca Mulato, que é uma das dez que está parada em fase de rescisão contratual.

Procurada, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) informa que a suspensão das obras de construção do piscinão Paraguai-Éguas se deu após o corpo técnico da SIURB constatar que o contrato não apresentava viabilidade para sua execução, uma vez que o local de implantação foi alterado. A nova licitação está em fase de elaboração, e o antigo contrato encontra-se em fase de rescisão. O projeto já está concluído. A previsão é publicar o edital no próximo mês.

Na região de Moema, têm sido executadas obras de drenagem

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) está trabalhando na implantação de novas galerias no entorno do Parque Ibirapuera. As intervenções contemplam a construção de 375,45 metros de nova rede de drenagem entre as Ruas Ibiporanga, Escobar Ortiz até a Avenida República do Líbano. Também serão executadas novas bocas de lobo, poços de visita e novas grelhas de captação de águas. Quando concluídas, as novas galerias subterrâneas irão desaguar no Córrego Sapateiro, aumentando a vazão do escoamento das águas em períodos chuvosos. Os trabalhos tiveram início efetivo em março deste ano e tem previsão para serem concluídos em outubro. Estão sendo investidos R$ 4,2 milhões nas intervenções.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) acompanha as interdições a fim de orientar e manter a fluidez do trânsito na região.