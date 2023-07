Obras alteram linhas de ônibus no Jabaquara

Quem passa pela região do terminal Jabaquara já deve ter notado que há obras e interdições parciais. A Subprefeitura local começou a executar a reforma do sarjetão do cruzamento da Rua General Manoel Varga com a Rua Getúlio Vargas Filho.

A previsão é de que a obra leve 24 dias e, nesse período, três linhas de ônibus terão seus itinerários alterados, conforme divulgou a SPTrans.

Motoristas também devem ficar atentos às obras na região.

Acompanhe os desvios:

▶ 5164-41 VL. GUARANI – METRÔ CONCEIÇÃO

Sentido único: normal até a Rua Nelson Fernandes, Rua Gen. Manoel Vargas, Rua Onze de Fevereiro, Rua dos Jornalistas, Av. Lino de Almeida Pires, prosseguindo normal até Av. Leonardo da Vinci, Rua Conduru, Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, Pça. José da Conceição Meirelles, prosseguindo normal.

▶ 576C-10 METRÔ JABAQUARA – TERM. STO. AMARO

Ida: normal até a Rua Bicudo de Brito, Av. Leonardo da Vinci, Rua Conduru, Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, Pça. José da Conceição Meirelles, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Nelson Fernandes, Rua Gen. Manoel Vargas, Rua Onze de Fevereiro, Rua dos Jornalistas, Av. Lino de Almeida Pires, Rua Ouricana, prosseguindo normal.

▶ 605A-10 CENTRO PARALÍMPICO – METRÔ JABAQUARA

Sentido único: normal até a Rua Getúlio Vargas Filho, Rua Santo Estácio, Rua dos Comerciários, prosseguindo normal até a Rua Gal. Manoel Vargas, Rua Onze de Fevereiro, Rua Santo Estácio, Rua Getúlio Vargas Filho, prosseguindo normal.

Interdição na Ricardo Jafet

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações da Avenida Dr. Ricardo Jafet, que será interditada parcialmente no sentido Imigrantes, após o cruzamento com a Rua Vergueiro, na Chácara Klabin, zona sul da cidade, de sexta-feira (14) a domingo (16), em horário variados, para estacionamento de guindaste e içamento de materiais.

Horários

Sexta-feira (14), das 22h00 às 06h00 do sábado (15); Sábado (15), das 16h00 às 22h00; Domingo (16), das 06h00 às 18h00;

Alternativas

O fluxo de veículos será canalizado para a faixa da esquerda. A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar a interdição e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via. Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.

Recomendações

Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito; Ao avistar a canalização de orientação, reduza a velocidade.