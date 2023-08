O Samba da Pauliceia e sua gente: um passeio pela história

O Samba da Pauliceia e Sua Gente, o novo trabalho da Cia. Coisas Nossas de Teatro, mergulha na história do samba paulistano e nas transformações urbanas que afetaram os locais emblemáticos dessa manifestação artística na cidade. O espetáculo tem apresentações nos teatros Cacilda Becker (de 10 a 13 de agosto), Arthur Azevedo (de 17 a 20 de agosto) e Teatro Paulo Eiró (de 24 e 27 de agosto); e, depois disso, cumpre uma curta temporada no Centro Cultural São Paulo (CCSP), de 14 de setembro a 1º de outubro.

O trabalho tem direção geral de Cristiano Tomiossi, que está no elenco ao lado dos artistas-criadores Carlota Joaquina, Aldo Bueno, Tiganá Macedo, José Eduardo Rennó, Tayrone Porto, Lívia Camargo, Joaz Campos, Beatriz Amado, Roquildes Junior, Miró Parma, Alexandre Moura, Ildo Silva, Débora Veneziani e Zuba Janaína. A dramaturgia foi criada por Paulo Rogério Lopes e conta com a colaboração dos artistas da companhia.

A trama se desenrola durante os momentos finais da Vila Primavera, uma fictícia comunidade paulistana do samba que está prestes a ser despejada para dar lugar ao suposto progresso da cidade. Os moradores se reúnem para uma emocionante despedida, decidindo celebrar sua cultura e identidade por meio de uma última noite de samba.

Para isso, eles pedem ajuda a Madrinha, a moradora mais antiga e guardiã das memórias da comunidade. Ao longo da peça, ela compartilha suas experiências e memórias, transportando os personagens e o público para o passado e “pincelando” fatos que fazem parte da história do samba em São Paulo.

A partir das vivências dos moradores da Vila Primavera, o espetáculo revisita das raízes do samba até a sua consolidação como uma expressão cultural de resistência. Ao mesmo tempo, propõe uma reflexão sobre as mudanças urbanas que impactaram os territórios pretos, bairros históricos do samba, e as consequências dessas transformações para a comunidade.

A montagem transmite a força e a resiliência de uma comunidade que luta para manter sua identidade. E convida os espectadores para refletir sobre a importância de preservar as raízes culturais mais autênticas e valorizar a memória coletiva, além de destacar o samba como bandeira de resistência e como uma manifestação que carrega consigo a história e a voz do povo.

Serviço

O Samba da Pauliceia e Sua Gente, da Cia. Coisas Nossas de Teatro

Teatro Paulo Eiró – Avenida Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro. De 24 a 27 de agosto, de quinta a sábado, às 21h, e no domingo, às 19h. Centro Cultural São Paulo – Sala Jardel Filho- Rua Vergueiro, 1000, Paraíso. De 14 de setembro a 1º de outubro.

Quinta a sábado, às 20h e domingos às 19h.

Ingressos: Gratuitos, distribuídos na bilheteria uma hora antes da sessão