O que são joanetes? Têm tratamento?

De acordo com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, joanete é o nome popular para Hálux Valgo. Trata-se de uma saliência que se forma na articulação na base do dedão do pé. A calosidade pode gerar um processo inflamatório que deixa a região dolorida e sensível. Os fatores de risco são o uso de calçados inadequados, hereditariedade e problemas congênitos.

Em casos mais graves, é necessária intervenção cirúrgica. Mas, para evitar que a calosidade piore e chegue a esse ponto, o ideal é buscar orientação e tratamento em podologia.

“A joanete é mais comum em mulheres, especialmente por conta do uso de salto alto ou sapatos desconfortáveis”, explica Maria Celia Silva, podóloga que atende no salão Cut&Color, na região da Praça da Árvore.

Ela conta que ao notar esse ou qualquer outro tipo de calosidade, orienta sobre produtos que aliviam a dor e evitam inflamações. “Além disso, fazendo acompanhamento constante e seguindo algumas dicas, em geral é possível evitar o agravamento do problema e a intervenção cirúrgica”, diz a profissional. “Na atualidade, há também diversos acessórios como meias corretivas, talas e protetores que podemos indicar e que vão contribuir nesse processo”, complementa a profissional.

A podologia é fundamental para garantir a saúde geral e constante dos pés. “Nossos pés nos levam para trabalhar, dançar, praticar esportes, passear. Precisamos sempre estar atentos para evitar desgastes e problemas de saúde que muitas vezes causam até sofrimento”, avalia Maria Célia. Pés diabéticos, unhas encravadas, micoses, pele ressecada… Várias situações comprometem tanto a saúde quanto a beleza dos pés.

“A podóloga Maria Célia Silva atende com horário marcado e seguindo todos os procedimentos necessários em atendimentos de saúde”, explica a profissional Michelle Ceródio que, ao lado da sócia Rosemary Inoki dirige a Cut&Color.

Serviço:

A Cut&Color fica na Rua Caramuru, 431 – Saúde, bem pertinho da estação Praça da Árvore do Metrô. Telefone: 2640-3660. É possível agendar horário também pelo WhatsApp (11) 9 6443-6634.