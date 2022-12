O que fazer com o aparelho de tv antigo?

A Copa do Mundo 2022 começou no domingo passado, 20, na mesma semana em que acontecia a Black Friday – uma das datas mais aguardadas pelos consumidores.

O comércio fica especialmente otimista em relação às vendas de TVs para acompanhar os jogos no Catar. A expectativa é que muitos brasileiros estejam substituindo os aparelhos antigos para assistir à competição.

Com isso, aumenta o descarte de televisores quebrados ou sem uso, mas a cooperativa de Lixo Eletrônico, Coopermiti, alerta: os equipamentos precisam ser entregues em locais especializados para não poluir o meio ambiente.

“Os aparelhos possuem componentes que, se expostos em aterros sanitários ou mesmo em pontos de descarte irregular, podem liberar substâncias tóxicas como Mercúrio, Cobre e Cádmio. Além disso, muitas pessoas acabam encostando o televisor em um canto da casa, sendo que alguns materiais poderiam ser reaproveitados pela indústria na produção de novos dispositivos – diminuindo o impacto ambiental. Em todos os casos, a melhor saída é o descarte regular”, explica Alex Pereira, presidente da Coopermiti.

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o campeonato movimentará R$ 1,48 bilhão em vendas no comércio e serviços. No topo da lista de desejo dos consumidores, os aparelhos de TV. O levantamento aponta que, em setembro, houve um aumento de 6,7% nas buscas pelos televisores em lojas online em comparação com agosto. Historicamente, a busca pelos equipamentos aumentou 6,3% em 2014 e 5,3% em 2018.

“Em 2018, sentimos que as entregas de aparelhos eletrônicos aumentaram um pouco antes dos jogos, mesmo assim funcionamos com apenas 30% da nossa capacidade total de reciclagem. Nossa expectativa é que neste ano, com a Copa do Mundo, Black Friday e Natal, o volume de lixo eletrônico recebido aumente 50% em relação ao mesmo período do ano anterior. É muito importante que os consumidores se conscientizem sobre a importância de destinar corretamente os eletrônicos que, cada dia mais, estão presentes em nossas vidas”, aponta Pereira.

A cooperativa esclarece que equipamentos quebrados ou sem uso, fios e outros componentes eletrônicos devem ser entregues pelo cidadão em postos de coleta específicos espalhados pela cidade em subprefeituras,ETECS, escolas, parques, entre outros locais

Para mais informações, sobre como descartar televisores ou outros eletrônicos, acesse: http://www.coopermiti.com.br/