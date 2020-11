O que abre e fecha nesse feriado de Finados

Em razão do feriado nacional de Finados, nessa segunda-feira (2), alguns serviços públicos em órgãos estaduais apresentarão mudanças na grade de funcionamento. Vale destacar os serviços online oferecidos por vários órgãos no período, também em função da pandemia de COVID-19.

Veja como ficam os horários programados para serviços estaduais:

Poupatempo e Detran.SP

Na próxima segunda-feira (2), os postos do Poupatempo e do Detran.SP estarão fechados em todo o estado, em razão do feriado nacional de Finados. Na terça-feira (3), o funcionamento volta ao horário habitual de cada unidade.

Para o cidadão que necessita ir até uma das unidades do Poupatempo após o feriado, para realizar algum serviço presencial, ele deve agendar data e hora através do portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital.

Para garantir a segurança de usuários e colaboradores e evitar aglomerações, o Poupatempo retomou as atividades presenciais com ajuste na capacidade de atendimento em cada unidade. Neste momento, são priorizados os serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como solicitações de RG e da primeira habilitação, por exemplo.

O acesso aos postos é controlado e a presença de acompanhante só é permitida em caso de criança, idoso ou pessoa com deficiência. O uso de máscaras de proteção é obrigatório, assim como a medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel na entrada das unidades. A manutenção do distanciamento entre as pessoas foi reforçada com sinalização nos bancos de espera, marcações no chão e orientação.

Todas as informações, endereços e horários de funcionamento estão disponíveis no portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).

Procon-SP

A Fundação Procon-SP informa o funcionamento no feriado de Finados, na próxima segunda-feira (2):

– Postos de atendimento pessoal Poupatempo Sé, Santo Amaro e Itaquera e telefônico (151): Fechados durante o período de quarentena.

– Administrativo, ouvidoria, atendimento eletrônico e redes sociais, Núcleos Regionais em Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba: Não haverá funcionamento.

O aplicativo do Procon-SP funciona ininterruptamente para consultas e reclamações. A abertura dos Procons municipais fica a critério da administração municipal.

Bom Prato

Todas as unidades do Bom Prato estarão fechadas no feriado de Finados, na próxima segunda-feira (2).

CPTM, EMTU e Metrô

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos informa como serão os serviços de companhias ligadas à Pasta no feriado de Finados, na próxima segunda-feira (2):

CPTM – Operação normal

EMTU – Operação conforme a tabela de domingo

Metrô – Operação normal

Banco do Povo

A unidade da Boa Vista em SP estará fechada. Em relação aos municípios, cada unidade obedecerá as determinações das prefeituras.

Jucesp

Fechado.

PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador)

Fechado.

Sabesp

Na próxima segunda-feira (2), feriado pelo Dia de Finados, o atendimento aos clientes da Sabesp será alterado nos postos da Companhia nas unidades do Poupatempo, no Disque Sabesp da Região Metropolitana de São Paulo e no atendimento online. As agências de atendimento da Companhia permanecem fechadas devido à pandemia de COVID-19.

Para serviços emergenciais, a Central de Atendimento Telefônico (195 para Região Metropolitana de São Paulo e Região Bragantina; 195 ou 0800 055 0195 para demais cidades do interior e litoral) funciona 24 horas. Na Agência Virtual e no Sabesp Fácil o atendimento também é 24 horas, todos os dias, no site www.sabesp.com.br, assim como no aplicativo Sabesp Mobile (Android e iOS). Em ambos é possível informar falta d’água, vazamentos e consultar informações sobre contas, entre outros serviços.

Para os serviços comerciais (0800 011 9911 para Região Metropolitana de São Paulo e Região Bragantina e 0800 055 0195 para demais cidades do interior e litoral), não haverá atendimento telefônico no feriado de segunda-feira (2/11). No sábado (31/10), o atendimento será das 7h às 16h. O atendimento online não terá expediente no feriado e, no sábado, funcionará das 8h às 13h. Ambos os serviços não têm expediente aos domingos.

Os postos da Sabesp nas unidades do Poupatempo (Capital, Grande São Paulo, Guarujá, Praia Grande, Santos, São Vicente e São José dos Campos) estarão fechados em 2 de novembro. No sábado (31), o atendimento será nos horários habituais. É importante esclarecer que, devido à pandemia, todos os serviços, incluindo os das agências da Sabesp, são realizados somente com agendamento prévio de data e horário, que pode ser feito pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou no aplicativo Poupatempo Digital.

Desde o início da quarentena, as agências comerciais em todo o Estado permanecem fechadas devido à pandemia de COVID-19. A Ouvidoria (0800 055 0565) e a Sabesp Soluções Ambientais (0800 771 2482) não terão expediente no feriado. Os dois serviços não funcionam aos sábados.

Pró-Sangue

A Fundação Pró-Sangue divulgou como será a grade de horários durante o feriado nacional de Finados, na segunda-feira (2). A relação com o funcionamento e os endereços dos postos de coleta podem ser consultados pela internet.

Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou a dinâmica de funcionamento dos serviços de saúde durante o feriado de segunda-feira (2), Dia dos Finados, no estado de São Paulo.

Os hospitais estaduais manterão o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

As unidades da Fundação Pró-Sangue permanecerão abertas normalmente na sexta-feira (30), ficando fechado somente o posto de Barueri, que retornará o funcionamento na terça-feira (3). No sábado (31) só os postos das Clínicas e de Osasco farão atendimento. O posto das Clínicas funcionará das 8h às 17h, e a unidade de Osasco das 8h às 16h. Na segunda-feira (2) somente o posto das Clínicas funcionará, das 8h às 17h.

As Farmácias de Medicamentos Especializados, conhecidas como “de alto custo”, também terão funcionamento especial nesta sexta-feira (confira tabela abaixo). Na segunda-feira (2), a Farmácia de Alto Custo de Bauru abrirá, enquanto as outras unidades retornarão com o atendimento normal na terça (3).

O Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na Zona Leste, não funcionará nos dois dias, retornando o atendimento a partir da terça-feira. O Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) abrirá normalmente na sexta-feira, das 7h às 18h, no sábado (31) das 8h às 14h e não abrirá no feriado de segunda-feira.

Os atendimentos nos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) ocorrerão normalmente em todas as unidades na sexta-feira (30), permanecendo fechados no dia 2 de novembro.

O funcionamento ocorrerá normalmente neste sábado (31), nas unidades que têm atendimento previsto no programa “Filho que ama leva o pai ao AME”: Américo Brasiliense, Araçatuba, Barretos-Geral, Bauru, Caraguatatuba, Carapicuíba, Franca, Jundiaí, Mauá, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Ourinhos, Praia Grande, Presidente Prudente, Promissão, Rio Claro, Santos, São João da Boa vista, Sorocaba, São José do Rio Preto, Taboão da Serra, Tupã, Votuporanga; na capital, o Barradas (Heliópolis) e o Centro de Referência do Idoso na Zona Norte (CRI Norte).