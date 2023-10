Novos drinks são destaque em cardápio

O restaurante SEEN São Paulo, restaurante localizado no 23º andar do Tivoli Mofarrej São Paulo, lança no dia 28 de outubro um menu exclusivo de coquetéis artesanais elaborado pelo seu premiado head bartender, Heitor Marin. São 7 criações inspiradas nos 7 pecados capitais: ira, preguiça, luxúria, gula, inveja, avareza e soberba. Cada drink é elaborado cuidadosamente com ingredientes de alta qualidade e sabores únicos que vão despertar sensações indescritíveis.

Drink Luxúria, elaborado com espumante, Gin Beefeater, suco de limão, açúcar, Bitter Angostura e pepino

Baseado na tradição católica iniciada no século sexto, que instituiu os sete pecados capitais, e inspirado pelo mote do restaurante, que é “sin and be Seen” (“peque e seja visto”, em tradução livre), Heitor usou sua expertise na área para trazer referências que combinem com as descrições de cada pecado. Foram escolhidos ingredientes que refletem atributos e características dos pecados, tanto em sabores como odores.

Abrindo o cardápio, entra a Ira, criado com Gin Beefeater, Licor Strega, Vermute seco, Bitter de laranja e Zest de Limao Siciliano (R$49). A combinação de sabores para esse pecado é forte e ácida.

Para a Preguiça, o coquetel apresenta um sabor agridoce, com uma mistura de açúcar, suco de limão Taiti, Bitter Angostura, água com gás e cereja Amarena (R$49).

O atraente e elegante drink da Luxúria traz o requinte do espumante, acompanhado de Gin Beefeater, suco de limão, açúcar, Bitter Angostura e Pepino (R$49).

O drink da Gula, com rum Havana 7, Whisky Bulleit Bourbon, Tequila Spolon Blanco, Bitter Angostura Orange, xarope de amêndoas e cereja (R$49), apela para o lado mais prazeroso desse pecado.

Whisky Chivas 12, xarope de framboesa, suco de limão, Aperol, clara de ovos pasteurizada e flor comestível (R$49) compõem os enigmáticos e surpreendentes sabores do drink da Inveja.

A Avareza é potente e cítrica elaborada com Gin Beefeater, xarope de wasabi, licor Chartreuse Verde, clara ovos pasteurizada, suco de limão e zest de limão siciliano (R$49).

Para terminar a noite de pecados, a Soberba leva Vodka Absolut, xarope de gengibre, suco de limão, Cynar ao perfume defumado de Talisker (R$49).

“A criação foi baseada em interpretar as nuances de cada pecado capital para surpreender nossos clientes com coquetéis exclusivos e ingredientes inesperados”, diz Heitor Marin. “Os clientes vêm ao SEEN sabendo que terão uma experiência única e a possibilidade de escolher um drink com um pecado específico traz a sensação de um serviço personalizado e propõe uma brincadeira sensorial inesquecível”, completa o head bartender.

Drink Preguiça (açúcar, suco de limão Taiti, Bitter Angostura, água com gás e cereja Amarena)

Serviço

SEEN São Paulo

End.: Alameda Santos, 1437 – 23° andar

Horário: De segunda a sábado, das 19h às 01h

Site: seensp.com

Instagram: SeenSaoPaulo.