Novo governador promete ampliar vacinação

Incentivar a vacinação e prometer mais tecnologia na área de saúde, estreitar relações com a Prefeitura paulistana e desenvolver parcerias em programas e ações em diversas áreas, como saúde, educação, saneamento, mobilidade urbana e segurança pública. Essas foram algumas das ações iniciais do novo governador Tarcísio de Freitas, do Partido Republicano.

Paralelamente, o novo governador seguiu orientação do Supremo Tribunal Federal e determinou que fossem desmontados os acampamentos em frente a Quarteis Generais do Exército, incluindo aquele existente em frente ao Comando Militar do Sudeste, na região da Vila Mariana.

Saúde

Na cerimônia de transmissão de cargo, o Secretário de Estado da Saúde de São Paulo, Eleuses Paiva, reforçou o seu compromisso com a tecnologia para melhorar a qualidade no atendimento à população.

“Iremos investir em tecnologias digitais fortalecendo a Atenção Primária em Saúde e a integração com a assistência de Média e Alta Complexidade, promovendo assim a organização de redes assistenciais regionalizadas e hierarquizadas. Nosso objetivo é transformar o Estado em referência da saúde digital”, salientou o secretário, que ainda frisou a importância da prevenção de doenças e o reforço da cobertura vacinal.

Acampamento

O Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, anunciou que as forças de segurança estaduais adotaram ações para desmobilizar os acampamentos instalados nas proximidades de quartéis do Exército e sede de poderes.

Ele afirmou em coletiva que os policias cumpririam a determinação judicial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“As ações que aconteceram em Brasília não têm similaridades com as manifestações aqui em São Paulo. Nós temos um cenário de tranquilidade”, disse Derrite.

Um gabinete de crise havia sido instalado no domingo (8), também no Copom, e contou com a presença do Governador Tarcísio de Freitas, além de todo alto comando da PM e o Delegado-Geral, Artur Dian, para monitorar as manifestações existentes e futuros atos. O policiamento foi reforçado nas sedes dos poderes como forma de prevenção. A Polícia Militar atua desde o final de semana no controle das manifestações e desobstrução de vias que aconteceram em alguns locais do Estado.

Na segunda (9), o secretário sobrevoou, com o helicóptero Águia da PM, os principais pontos de bloqueios, como a Rodovia Castello Branco, Anhanguera, Bandeirantes, assim como na Central de Distribuição da Petrobras. Todas as vias estavam liberadas. Os serviços de inteligência da PM e PC acompanham todas as manifestações.

No quartel do Comando Militar do Sudeste a desmobilização começou também no dia 9. “Assim que chegou ao nosso conhecimento a ordem judicial do Ministro da Suprema Corte, equipes foram empregadas para dar cumprimento à decisão”, disse. Segundo o secretário, foi informado aos manifestantes, através do diálogo, que existe uma ordem judicial de desmobilização dos acampamentos.

O acampamento foi desmontado no prazo de 24 horas e as vias ao redor do Comando e da Assembleia Legislativa já estão totalmente livres.

Parcerias com a Prefeitura

Segundo o prefeito Ricardo Nunes, a reunião com a equipe do Governo Estadual foi bastante positiva com a confirmação da participação do governo estadual em programas e ações municipais. “O nosso secretário de Saúde já alinhou com o secretário do Estado para a realização de cirurgias ortopédicas e assim, acabar com as filas de pacientes esperando os procedimentos”, disse Nunes. “Vamos atuar conjuntamente para acabar com as filas em cirurgias oncológicas e ortopédicas, utilizando a estrutura do Estado e a força de trabalho do município”, destacou o governador.

“Essa primeira reunião logo no início deste governo estreita laços que vêm sendo construídos já há algum tempo. O foco foi o cuidado com as pessoas, debatendo temas sensíveis onde podemos ter a atuação conjunta do Governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo. Falamos de educação, saúde, mobilidade urbana, realização de eventos, saneamento, obras, projetos de revitalização e segurança”, disse Tarcísio de Freitas.

A Prefeitura de São Paulo apresentou um panorama dos programas do Município em parceria com o Estado. Na área de segurança foi debatido o desenvolvimento de ações de combate à criminalidade com o uso da tecnologia, com a integração dos sistemas para mapear os locais onde a criminalidade está mais presente.

A questão da população em situação de rua, em especial do Centro de São Paulo mereceu uma atenção especial e ficou definido o dia 23 deste mês para a realização de nova reunião para discutir a situação da Cracolândia. As equipes da Prefeitura que terão à frente o secretário de Governo, Edson Aparecido e as do Estado, com o vice-governador, Felício Ramuth, criarão um plano de ação para integrar uma série de políticas públicas, com recuperação e tratamento de dependentes químicos, além das ações na segurança para impedir o livre fluxo de drogas.

Entre outros temas debatidos na reunião podem ser citados a organização das Diretorias de Ensino Estadual; matrículas e municipalização do Ensino Fundamental; Sistema CROSS; tarifa do transporte e conectividade (Metrô), despoluição do Tietê; privatização da Sabesp; Favela do Moinho; PPP em parceria com o Estado e Smart Sampa.