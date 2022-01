Nova turma online de qualificação em artesanato terá aulas online a partir de 10/01

O Programa Mãos e Mentes Paulistanas abriu inscrições para a nova turma do curso de qualificação empreendedora. A iniciativa, que é administrada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo da Prefeitura de São Paulo, conta com 850 vagas que oferecem para artesãos e manualistas uma capacitação voltada à gestão e desenvolvimento do empreendimento do artesão. As inscrições estão disponíveis clicando aqui.

“Saber precificar um produto é tão importante quanto fazer a gestão de gastos e capital de giro de um negócio. Por isso criamos essa qualificação aos nossos artesãos, para que eles tenham ainda mais chances de prosperar e desenvolver negócios próprios e, por consequência, girarem a roda da economia na nossa cidade”, comenta a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso.

Com previsão de início para 10 de janeiro, o curso será realizado no período de dois meses, com totalidade de 35 horas corridas de conteúdo. Totalmente on-line, a programação conta com três eixos temáticos e 12 módulos, abordando assuntos como formas de geração de renda; gestão de pessoas; habilidades socioemocionais; precificação dos produtos; elaboração de plano de negócios; apresentação dos produtos oferecidos; entre outros.

O curso poderá ser feito em qualquer dia e horário da semana, mas também terá aulas on-line com o objetivo de complementar o conteúdo, tirar dúvidas e promover a interação dos participantes. Durante toda a jornada de aprendizado, o participante será acompanhado pela equipe de monitoria do programa, que tirará dúvidas dará mentorias sobre o conteúdo.

Para participar, basta preencher o formulário disponível nesse link: bit.ly/3mybUT1. Se aprovado, a equipe de gestão do programa Mãos e Mentes Paulistanas entrará em contato em até uma semana antes do inicio das aulas.

Sobre o Mãos e Mentes Paulistanas

O Programa Mãos e Mentes Paulistanas, lançado em 2019, tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social para empreendedores artesanais e manualistas da cidade. A iniciativa promove diversas atividades que fortalecem o ecossistema, além de estimular a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e o desenvolvimento econômico local.

As ações trabalham por eixos de atuação, como o cadastramento municipal de empreendedores do setor para manter informações atualizadas; a promoção de cursos e oficinas de capacitação e o acesso ao mercado e participação em eventos.

Serviço

Qualificação Empreendedora

Programa Mãos e Mentes Paulistanas.

Inicio das aulas: 10 de janeiro de 2022

Inscrições aqui

Conteúdo on-line.

Capacitação gratuita.