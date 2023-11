Nova creche na Alesp pode ser usada pela comunidade

Uma nova creche, com mais de 100 vagas, foi inaugurada na região do Ibirapuera. Na verdade, o novo Centro de Educação Infantil (CEI) Ibirapuera vai funcionar dentro da Assembleia Legislativa, no mesmo espaço onde funcionava a antiga Creche do Legislativo e que agora foi cedido pela Alesp para a Prefeitura. O local tem capacidade para atender a até 113 crianças, com idade de até de 3 anos e 11 meses.

Assim, além dos filhos de servidores do Legislativo (efetivos, comissionados e terceirizados) e de deputados, poderão ser atendidos os pequenos da comunidade em geral, de maneira gratuita.

“São todas pedagogas que cuidarão das crianças, são cinco refeições por dia elaboradas por nutricionistas. Além disso, receber o carinho, que é o mais fundamental de tudo, receber amor”, frisou o prefeito Ricardo Nunes, que esteve presente à inauguração.

Reformada com um investimento de mais de R$ 374 mil, a unidade funcionará em período estendido, das 9h às 19h. As atividades do CEI Ibirapuera serão iniciadas em fevereiro de 2024.

Entre as adequações realizadas estão troca de piso, pintura interna, instalação de piso emborrachado no pátio interno, adequação de sanitário acessível e manutenções em geral.

O funcionamento do CEI será garantido por meio de um convênio firmado entre a Alesp e a SME e será gerido pela OSC Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), nos mesmos moldes já adotados em outras unidades da capital.

Primeira Infância e aleitamento

Militante na Alesp da causa da primeira infância (etapa que abarca os primeiros seis anos de vida), a deputada estadual Marina Helou (Rede) tratou a reabertura do espaço educacional na Assembleia como uma conquista de toda a sociedade paulistana.

“A creche da Alesp sempre foi um centro de referência no desenvolvimento de criança. É uma conquista expandir [as matrículas], para toda a população em volta ter acesso a uma creche pública de qualidade”, comemorou a parlamentar que é mãe de Martin e Lara, que, em 2024 estarão acima da faixa etária do CEI.

Gestante da primeira filha, que se chamará Flora e deve nascer em janeiro que vem, a deputada Paula da Bancada Feminista (Psol) elogiou a estrutura montada no Centro para as mães alimentarem os bebês.

“A creche tem um espaço exclusivo de amamentação. Importante essa integração. Isso vai garantir que eu possa voltar a trabalhar com segurança e ela [Flora] tenha uma amamentação adequada”, sublinhou a deputada, antecipando que a primogênita vai utilizar a sala de amamentação do CEI Ibirapuera.

Imóvel cedido

Aproveitando o imóvel cedido pela Alesp, o Centro de Educação Infantil (CEI) terá cinco salas de aula (incluindo dois berçários), brinquedoteca, fraldário, lactário, sala de amamentação, parque externo e solário, além de refeitório, cozinha e salas administrativas.

Segundo a diretora do CEI Ibirapuera, Juliana Gandini, a expectativa é que o prazo para solicitação de vagas seja aberto em dezembro. Ela também informou que o começo do ano letivo está previsto para fevereiro de 2024.

“As vagas são todas destinadas para munícipes de São Paulo. Não há nenhuma distinção”, explicou Gandini.