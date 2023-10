“Nos Trilhos da Viagem” ensinou crianças de São Paulo sobre a importância do transporte ferroviário

Peça infantil realizou 14 apresentações em escolas públicas do município

O projeto gratuito “Nos Trilhos da Viagem” realizou, entre os dias 11 e 21 de setembro, 14 apresentações da peça infantil em escolas públicas de São Paulo (SP). A iniciativa tinha como objetivo ensinar para as crianças a importância do transporte ferroviário para as cidades e para a natureza, abordando noções de segurança para os passageiros.

A peça conta a história do menino Caio que, através das histórias da sua avó, acaba descobrindo o quanto o transporte ferroviário é importante, seja ele trem ou metrô. Em São Paulo, as apresentações contemplaram 2.870 crianças.

Comparado a outros transportes, o setor ferroviário no Brasil possui grandes benefícios, entre eles: baixo custo, já que não existem pedágios; maior capacidade de carga em comparação a outros transportes; e maior segurança, uma vez que as possibilidades de acidentes e índices de roubos são menores. Além disso, o transporte ferroviário se mostra menos poluente e menos prejudicial ao meio ambiente, e ainda pode fomentar o turismo local, já que as estações e ferrovias fazem parte do patrimônio histórico do Brasil.

De maneira leve e descontraída, através de um material lúdico, o projeto “Nos Trilhos da Viagem” apresenta às crianças a relevância desse meio de transporte para a economia e desenvolvimento do nosso país. As apresentações contaram ainda com intérprete de libras e monitor que auxiliou o público e participantes que possuíam alguma deficiência.

Por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “Nos Trilhos da Viagem” tem a produção da AF dos Santos, apoio da Incentivar Produções e Sancell Produções, com patrocínio da ViaQuatro e ViaMobilidade e realizado pelo Ministério de Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

Instituições que receberam o espetáculo

Escola Municipal “Theodomiro Dias”, E.M. “Alceu Maynard de Araújo”, Centro Educacional Unificado “Casa Blanca”, E.M. “Carlos de Laet”, E.M. “Mário Rangel”, E.M. “Levy de Azevedo Sodre” e Escola Municipal “Mário Rangel”.

Sobre a ViaQuatro

A ViaQuatro é a concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo e o primeiro contrato de PPP (Parceria Público-Privada) assinado no país. Na América Latina, a Linha 4-Amarela é pioneira no uso do sistema driverless, operação automática sem a presença de condutor dentro do trem, que permite a supervisão permanente de velocidade, conferindo mais segurança e precisão à operação.

Sobre o Ministério

A principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país.

Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda.

A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades.

Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts). Essas ações são patrocinadas pela pela ViaQuatro e ViaMobilidade. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura.