Noite de Ano Novo com menu especial

Na última noite do ano, as unidades Noah Gastronomia da Paulista e da Faria Lima vão preparar um buffet para aguardar a chegada de 2024. Vale destacar, que a rede também terá ceia especial de Natal, em diferentes formatos: empratado ou buffet à vontade.

Para o Reveillon, como entrada, serão diversas opções pra lá de saborosas como salada de alcachofra, pepino, queijo de búfala, azeitonas marinadas com ervas frescas e romã; salada de quinoa com castanhas-do-Pará, cenoura, pepino, repolho roxo e brócolis; salada de espinafre com frango defumado com semente de linhaça e couve-flor marinada; carpaccio de tender temperado; salada de legumes grelhados ao pesto de tomate fresco e nozes tostadas; caprese de queijo de búfala com ramas de tomates ao pesto; torta de queijo brie com mel; bowl de verdes com romã; display de queijos importados; seleção de castanhas e frutas secas; seleção de patês e pastas; pães artesanais de fermentação natural, grissinis e torradas italianas.

Para o momento de dar destaque aos pratos quentes, os clientes podem se servir com arroz aromatizado com lentilhas; filé de robalo na crosta de castanha de caju; medalhão de filé mignon ao molho de shitake; chester assado com ervas de provence; palmito pupunha braseado com ervilhas sauté; risoto de parmesão trufado; foglie de queijo meia cura alla norma e purê de aspargos.

Para finalizar e adoçar a noite, o clássico pudim de coco disputa a preferência dos comensais com a supreme de tangerina; a ópera de banana com caramelo; pavê de chocolate belga e panacota de frutas vermelhas com capim-santo.

Esse jantar especial sai por R$ 460,00 por pessoa, com acréscimo de 10% na taxa de serviço. As bebidas não alcoólicas estão incluídas.

Menu especial à la carte para a noite de Ano Novo

Já as unidades Noah Gastronomia do Morumbi, Verbo Divino e São Caetano apresentarão para a ceia do Réveillon, como couvert, a bruschetta de figo com parma finalizada com redução de aceto. Na sequência vem a entrada: carpaccio de mignon com bouquet de rúcula ao vinagre de alcaparras.

Entre as alternativas de prato principal, o cliente poderá escolher entre o robalo em crosta de amêndoas com risoto de alho poró ao molho de laranja ou o foglie de queijo meia cura alla norma com toque de azeite trufado.

Para finalizar a noite, as sobremesas do menu serão rabanada italiana com calda de doce de leite e folha de ouro ou fruta de Réveillon.

A ceia sai por R$ 180,00 por pessoa, com acréscimo de 10% na taxa de serviço. Bebidas alcoólicas serão cobradas à parte.

O melhor da culinária do Noah Gastronomia certamente está nas festas de fim de ano! Para conhecer mais sobre o Noah Gastronomia & Eventos acompanhe o perfil oficial @_gruponoah no Instagram.

Para garantir o seu lugar e de sua família e amigos, é necessário fazer a reserva antecipadamente. Confira os endereços e telefone de contato.

Serviço: endereço e contato para reservas

Noah Paulista

Endereço: Rua Peixoto Gomide, 707 – Cerqueira César

Telefone: (11) 97642-3709

Noah Faria Lima

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3989 – Itaim Bibi

Telefone: (11) 3896-7586

Para conferir detalhes sobre as possibilidades de Natal, entre também em contato com as unidades:

Noah Morumbi

Endereço: Avenida Roque Petroni Júnior, 1000 – Jardim das Acácias

Telefone: (11) 2179-3400

Noah Verbo Divino

Endereço: Rua Verbo Divino, 1323 – Chácara Santo Antônio

Telefone: (11) 99207-7654