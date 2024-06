No Paraíso, final de concurso de cosplay movimenta CCSP

OWorld Cosplay Summit (WCS), o maior e mais tradicional concurso de cosplay do mundo, chega à final da sua 21ª edição. Em co-realização com a Agência São Paulo de Desenvolvimento (Ade Sampa), entidade ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e apoio do Centro Cultural São Paulo, que sediará o evento no próximo domingo, 9 de junho, dez duplas de cosplayers já classificadas disputarão o título de campeões. Os vencedores receberão uma premiação de R$ 3.500 e uma viagem com tudo pago para a sede do WCS em Nagoia, no Japão, em um total de mais de 50 mil reais em prêmios numa tarde que promete invadir o local com várias atrações deste universo.

A dupla de cosplayers que vencerem a etapa Brasil também representarão o país na etapa mundial, que acontecerá entre os dias 2 e 4 de agosto na cidade japonesa. Presente na competição desde 2006, o Brasil ganhou a categoria “Joy of Cosplay” (Melhor Performance Completa) no ano passado, e é um dos países destaques nas competições com três títulos mundiais nos anos de 2006 (estreia do torneio), 2008 e 2011.

Na programação geral que acompanha o evento, além da final (com retirada de ingressos grátis) o público contará com diversas ativações no local, incluindo: Desfile de Cosplays, Meet&Greet com os cosplayers oficiais do evento e a feira de Playtest com a exposição dos jogos de 13 negócios acelerados pelo programa Sampa Games, da Ade Sampa. Além disso, quem for ao evento vestido com seu cosplay irá concorrer a prêmios exclusivos para o público.

Originalmente conhecido como um concurso de cosplay com performance, o WCS envolve não apenas trajar-se como personagens, mas também interpretá-los em uma cena de até 2 minutos com o uso de coreografias, efeitos especiais, música, jogo de luz e o uso de um telão no qual um vídeo de apoio pode ser exibido, sendo tudo isso planejado e construído pela dupla de competidores, com o intuito de recriar a atmosfera de suas séries favoritas e imergir o espectador no show.

Para garantir o seu ingresso e participar do evento, basta acessar o site para fazer o resgate!