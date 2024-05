No mês de maio, mães têm entrada grátis no Zoo São Paulo

O Zoológico de São Paulo vai oferecer entrada gratuita durante todo o mês de maio para as mamães, em comemoração ao dia delas. O local fica em meio a natureza, em uma área com mais de 450 mil metros quadrados de Mata Atlântica e que abriga cerca de 2.100 animais e 220 espécies. Durante o passeio os visitantes terão a oportunidade de aprender sobre a fauna e a flora.

Como funciona a promoção?

Para obter o benefício da promoção “Dia das Mães”, é preciso que a mãe esteja acompanhada por um filho pagante e apresente na bilheteria algum documento que comprove o parentesco: RG, CPF, Certidão de Nascimento ou de Adoção.

A compra do ingresso pode ser realizada direto na bilheteria do Zoo, no Terminal Jabaquara (Ponte Orca), ou agendada de forma on-line no site do Zoológico. Nos dois últimos casos, o visitante pode escolher o combo, que inclui ingresso e transporte ida e volta do parque para a estação do metrô Jabaquara.

Além de lanchonetes e restaurantes, as famílias podem contar com a infraestrutura do parque, que inclui fraldário, banheiros, bebedouros, carrinho de bebês e loja de fotos e de lembranças. Quem preferir, também pode levar lanche e fazer piquenique no local.

A promoção é válida até o dia 31 de maio e o horário de funcionamento é das 09h às 17h com fechamento da bilheteria às 16h.

Serviço:

Promoção Dia da Mães

Data: até o dia 31 de maio

Ingresso promocional: a partir de R$ 74,90 (inteira)* e R$ 37,45 (meia-entrada)*.

Site: https://zoologico.com.br/#agenda *Venda antecipada

Endereço: Avenida Miguel Estefano, 4241, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905