No Jabaquara, moradores ocupam praças para jogar futebol

Dias de sol, comércio de portas fechadas parecem ter sido motivação para muita gente decidir ocupar praças no Jabaquara para jogar futebol, bater papo, promover encontros. E mesmo com ações de orientação nas praças, vários decidiam volta e contrariar as orientações de isolamento social.

O bate-bola vinha acontecendo especialmente na Vila Guarani, nas praças Barão de Japurá e Nova América, que têm inclusive quadras esportivas cercadas.

Até que, nos últimos dias, equipes da Subprefeitura estiveram no local e espalharam manilhas de 200kg cada pela quadra para evitar que as partidas de futebol continuem acontecendo. Mesmo assim, vários “esportistas” continuaram insistindo em usar o espaço.

Segundo a Subprefeitura, as ações vão continuar e têm o objetivo de prevenir, não repreender. Mas questiona como esses esportistas se preocupam em cuidar da saúde praticando esporte, sem pensar que podem carregar o novo coronavírus e infectar pessoas próximas e familiares, agravando e estendendo a pandemia na cidade.

Já na Praça Nova América, onde a quadra também é cercada, com portão, a Subprefeitura reforçou os cadeados para evitar que a quadra seja usada.

Já a praça Rosa Alves da Silva, localizada na Vila Fachini e recém reformada, também conta com quadra poliesportiva, mas segundo a Prefeitura ali não têm ocorrido ocupação. Também na quadra da Rua Alba as orientações de isolamento social vêm sendo respeitadas sem necessidade de intervenção da Subprefeitura: a própria comunidade está se precavendo.

Se houver denuncias referente à aglomerações faça através do disque 153 para falar com a Guarda Civil Municipal

(GCM) ou disque 190 para falar com a Polícia Militar estes números funcionam 24h por dia, ou também denuncie através do https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos

Revitalização

Várias praças da região do Jabaquara estão sendo reformadas. As próprias praças Barão de Japurá e Nova América foram alvo das ações, assim como as Praças Hachiro Miyazaki e Rosa de Amor.

As quadras das Praças Nicolau Weber, Whitaker Penteado e a quadra da Rua Barreto Muniz vão receber nova pintura, novo alambrado, traves e rede.

Mas, o alerta permanece: o momento é de ficar em casa, sem esporte ou aglomeração nas praças.