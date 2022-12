Natal por toda a cidade

O Festival de Natal da Prefeitura de São Paulo está com mais de 100 atividades em todas as regiões da cidade, incluindo pontos turísticos. O evento, a ser realizado pelas secretarias municipais de Turismo, de Cultura e de Educação, terá celebrações plurais e descentralizados, que vão até o dia 23.

Com o tema “Encanto no Coração Paulistano”, as atividades estarão por toda parte e prometem encantar os paulistanos com atrações gratuitas para todas as idades.

A programação completa pode ser conferida em natalsp.com.br.

A abertura oficial aconteceu na segunda (12), com a ativação da árvore de Natal digital no prédio da Prefeitura. O local receberá também um balé aéreo duas vezes por dia, às 14h e 18h, até 21 de dezembro. A iluminação dos prédios históricos do Centro acontecerá por meio de projeções mapeadas, que vão ocorrer no Largo São Bento, três vezes ao dia, das 19h30 às 21h.

Parada

Entre os destaques está a Parada Mágica de Natal, um espetáculo a céu aberto que chega a oito pontos periféricos da cidade: na zona sul, do Campo Limpo e Capela do Socorro,. Cada parada é composta por cinco carros alegóricos, duas bandas e intérpretes de escolas de samba. Na sequência dos desfiles, a Orquestra Filarmônica de Paraisópolis se apresenta junto com um MC de funk diferente a cada show. Participam dessa ação MC Bin Laden, MC Mari, MC Neguinho do Kaxeta e Os Hawaianos.

Árvore da Paulista

A árvore da Paulista poderá ser vista até 26 de dezembro e fica na Praça do Ciclista, na Avenida Paulista, 2452, esquina com a Consolação. Pelo terceiro ano consecutivo, a Associação Paulista Viva (APV) irá presentear a cidade de São Paulo com uma Árvore de Natal de 10 metros de altura na Av. Paulista. O projeto busca resgatar a tradição dos Natais em família e amigos reunidos e será a primeira com um espaço para interação do público para fotos instagramáveis.

Parada no Mercadão

O Mercadão, localizado na região central, terá uma extensa programação entre os dias 18 e 21 de dezembro, às 11h, 13h e 15h. A Parada de Natal terá no repertório as canções “Noite feliz jazz funk”, “Bate o Sino com Baile de Favela”, “Anoiteceu no Frevo”, entre outras criações. Outra intervenção programada é a banda “Jazz Brothers”, mais conhecida como a Banda do Papai Noel, que trará um repertório repleto de temas natalinos nacionais e internacionais.

Ônibus Iluminado

A população paulistana vai ganhar um presente de Natal nos fins de semana de dezembro: a volta dos passeios dos ônibus iluminados. Após dois anos de pausa em virtude da pandemia de Covid-19, a SPTrans volta a organizar viagens de três pontos da cidade rumo ao Parque do Ibirapuera, onde estará instalada uma árvore de Natal, dentre outras atrações disponíveis.

Os tradicionais ônibus iluminados e decorados com temas natalinos começaram a circular pelas ruas da cidade neste fim de novembro e já estão com passeios gratuitos com destino à árvore de Natal do Ibirapuera. Os passeios serão no fim de semana (dia 17.12) das 18h às 20h.

Na zona sul, os ônibus iluminados partirão em carreatas de do Shopping Interlagos, na Zona Sul.