Natal no Parque: últimos dias

Para quem ainda não teve a oportunidade de conferir o tradicional e mágico Natal no Parque Ibirapuera, o evento acontece até o dia 26 de dezembro. Realizado pela Urbia, responsável pela gestão do Ibirapuera, em parceria com a Innova AATB, o tema da festa deste ano é “Uma Aventura no Parque Encantado”, que destaca a riqueza da fauna e da flora que embelezam o ambiente do Parque.

Vale ressaltar que no sábado (24), o Parque Ibirapuera funcionará das 5h às 18h e não contará com o espetáculo natalino no Lago Ibirapuera. Já no domingo (25), o local abrirá das 8h à 0h, com a programação especial do Natal com o clássico espetáculo realizado no lago do Parque com efeitos holográficos que, em 2022, apresenta a trajetória dos pássaros migratórios que chegam ao Ibirapuera nesta época do ano.

Os visitantes do Parque também poderão conferir mais de 100 árvores com iluminação especial, que criam um cenário encantado em um bosque com efeitos visuais mágicos e que proporcionam uma aventura incrível em meio ao verde do local.

Além disso, poderão apreciar a árvore de Natal do Parque, com 55 metros, e que traz o conceito sustentável da Urbia ao não gerar resíduos plásticos. A árvore de Natal conta com iluminação encantadora, composta por mais de um milhão de luzes de LED, e é ligada diariamente, às 19h.

Entre outras surpresas preparadas para os visitantes que pretendem apreciar o tradicional Natal no Parque Ibirapuera, estão: espaços temáticos inspirados na natureza que valorizam os animais e plantas existentes no Ibirapuera, uma praça de Natal, um parque de diversões no local e a decoração mágica com flutuantes no lago do Ibirapuera inspirados nas ninfeias do Parque. Vale ressaltar que os shows na fonte do Lago Ibirapuera acontecem diariamente, às 19h30, às 20h30 e às 21h30.

“O Natal no Parque narra o segundo capítulo da fábula de Natal que trouxemos em 2021. Nosso intuito é mostrar, de forma lúdica, ainda mais as riquezas encontradas no Parque mais amado de São Paulo. Assim como nos anos anteriores, traremos muita tecnologia, efeitos especiais e interatividade para que o Natal no Parque seja uma experiência única na vida de cada visitante”, descreve Samuel.

Em 2021, o Natal no Parque bateu recorde de audiência, com mais de 1,2 milhões de visitantes. Para 2022, a expectativa é que o evento receba mais de 1,5 milhões de pessoas que conhecerão a sequência da história da fábula encantada, apresentada nos anos anteriores.