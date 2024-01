Na selva de concreto, flores e romance ainda têm espaço

O ano mal começou e quem vive em uma metrópole acelerada como São Paulo tem a sensação de que o ritmo intenso sequer desacelerou com as festas e curto período de folga. As altas temperaturas também indicam que é preciso refrescar corpo e mente, investir em momentos agradáveis. Nas próximas semanas, tem aniversário de São Paulo, Carnaval e Saint Valentine’s Day, a versão internacional do Dia dos Namorados. Todas boas oportunidades para curtir a GattoFiga Pizza Bar, em Mirandópolis.

Assim, seja pra comemorar o aniversário da cidade marcada por concreto e asfalto, seja para celebrar a folia que vai se estender por três fins de semana na capital ou para celebrar o amor, o pizza bar certamente é um bom endereço para mostrar que a cidade ainda pulsa, tem espaço para celebrar o amor, ao lado de muita alegria.

Romântica por definição, a casa ocupa um charmoso sobrado, típico do bairro em que as ruas têm nome de flores – aliás, a GattoFiga fica na esquina da Rua Luís Góis com a Rua das Rosas. Ali, mesinhas na calçada, luz de velas, som ambiente, shows ao vivo garantem a programação ideal para um paulistano em busca de uma pausa. Ou de um turista em busca de um programa que é ao mesmo tempo a cara da cidade e repleto de nuances únicas.

As pizzas em estilo napolitano são feitas com ingredientes de primeira linha, como o molho de tomate San Marzano, o queijo Fior de Latte e outros da serra da Canastra, além de hortifrutis frescos – manjericão, tomatinhos, abobrinha e tantos outros elementos que compõem os sabores originais do Pizza Bar.

A experiência completa da GattoFiga pode começar por drinks bem gelados, como os clássicos Bloody Mary, Moscow Mule, Dry Martini ou caipirinhas em diversas versões. Há ainda opções criativas da casa, sempre seguindo o talento dos barmen ou as tendências da coquetelaria mundial. Cervejas geladas, vinhos rosé e branco também são muito requisitados pela clientela para relaxar nessa época do ano. .

Uma boa sugestão para saborear é a pizza Verano. A homenagem à estação solar é uma combinação perfeita de ingredientes para saborear em dias mais quentes: Mascarpone, Pesto de Manjericão, Tomatinhos Marinados, Stracciatella, Manjericão, Azeitona Preta e Raspas de Limão Siciliano. Frescor, sem perder a intensidade.

Tudo na massa bem fininha, fermentada naturalmente por até 72 horas e, na GattoFiga, é assada por até 90 segundos no forno elétrico italiano Izzo Scunizzo Napoletano, com temperaturas que podem chegar a 480ºC.

Vale ressaltar que o cardápio da GattoFiga se destaca não apenas pelas pizzas, mas pelas entradinhas, como o crostini de lemon pepper (massa da pizza fininha crocante com lemon pepper) ou a Burrata, que vem acompanhada por pesto, nozes e tomatinhos confitados, além de um crostini. Ou, talvez, uma tábua de frios?

Entre as sobremesas, a variedade tem sotaque italiano: tiramisu, canolli, panacotas bastoni di latte… Mas todos com o idioma da casa, que valoriza aromas e experiências gastronômicas intensas.

Vai receber ou se encontrar com amigos de outras cidades nos próximos feriados? É uma ótima dica de programa gastronômico e cultural na cidade. Siga ainda @gattofigapizzabar nas redes sociais para conferir a programação de shows ao vivo, como jazz, chorinho e outros estilos musicais.

A GattoFigga fica na Rua Luís Gois, 1.625 – Esquina com Rua das Rosas, na divisa entre Mirandópolis e Vila Clementino.