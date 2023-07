Na GattoFiga, todo dia é Dia da Pizza

Para quem mora em São Paulo, todo dia pode ser dia de saborear uma Pizza, de preferência bem elaborada, com ingredientes caprichados. Melhor ainda, aliás, se for em um ambiente especial, com pessoas especiais. Mas, o fato é que o Dia Mundial da Pizza, 10 de julho, é sempre uma ocasião para se celebrar essa iguaria que todos amam.

A Câmara de Comércio Italiana de São Paulo (Italcam) está promovendo a “3ª Giornata della Pizza”, na capital e interior paulista. Na zona sul paulistana, a Gatto Figa Pizza Bar não deixou a data passar sem algo de diferente.

A principal ação foi o lançamento de um novo sabor, com ingredientes únicos e seguindo a linha da casa de estimular todos os sentidos da exigente cliente. A “Peccato Nero” vem recoberta de Molho de Tomate San Marzano D.O.P, Filés de Anchova Siciliana, Alho Negro, Molho de Alho Negro, Basílico e Orégano Fresco. Um absurdo de tão boa.

Além disso, até dia 16 de julho, os sabores Margherita, Marinada e Putanesca estão com 50% de desconto, desde que acompanhadas de outra pizza.

Uma das mais movimentadas casas da região, a GattoFiga comemorou seu quarto aniversário em junho. “Foi certamente um período de desafios, por conta da pandemia, mas também que solidificou nossa presença na capital gastronômica do país”, avalia Edson Leite, restauranteur e um dos criadores desse que é, sem dúvidas, um dos pizza bar mais charmosos da cidade.

A casa está sempre movimentada, sempre contando tanto com a presença de clientes fiéis quanto de gente nova querendo descobrir os segredos de um lugar que conquistou fama em tão pouco tempo.

Para além do cardápio de inspiração napolitana, com pizzas feitas com massa de longa fermentação e deliciosas entradas, a casa é bem decorada, conta com aquecimento e mantinhas nas mesinhas externas, música ambiente, carta de vinhos na medida e muitas opções de drinks – autorais e clássicos. “Tudo aqui foi pensado nos mínimos detalhes para que os clientes vivam essa experiência, tenham momentos marcantes”, afirma Cida Montagner, outra idealizadora da GattoFiga.

O pizza bar ainda promove apresentações ao vivo de Jazz, que inspira o som ambiente rotineiramente, e também de MPB, Bossa Nova, Blues e outros variados estilos musicais. Até a música francesa já foi foco do som ao vivo em uma das “terças alternativas” recentemente realizadas. A programação pode ser conferida em @gattofigapizzabar.

Quer viver essa essa experiência e celebrar a pizza? A GattoFiga fica naRua Luis Góis, 1625 e abre de terça a domingo, das 18h às 21h. É pet friendly. Telefone/WhatsApp (11) 5587-1360.