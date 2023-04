Na Alesp, Exposição “Urgência Emocional” propõe lucidez contra pressa em relações

Urgência emocional, segundo a cronista brasileira Martha Medeiros, é um estado de espírito no qual se anseia o viver das emoções de modo repentino, abrupto e célere. Trata-se, segundo a autora, do “vício de querer que os amores sejam resolvidos num átimo de segundo”.

“Não vemos a hora de que fiquem estabelecidas as regras de convívio: somos namorados, ficantes, casados, amantes? Urgência emocional. Uma cilada”, afirma a cronista em uma coluna que, no ano passado, chegou a figurar em uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A partir desse conceito, a curadora Marisa Melo organiza uma galeria itinerante que, do dia 10 a 20 de abril, estará exposta no Espaço Cultural V Centenário, no andar Monumental da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A entrada é franca.

“O tema nasce da ideia de que estamos com muita pressa. Hoje, ninguém mais conserta nada. Em vez disso, as pessoas trocam: trocam relacionamentos, amizades… A exposição é um convite para pararmos um pouco”, disse Marisa. “As obras foram pensadas nesse sentido. A tecnologia é importante, mas contribui muito para esses relacionamentos fluídos”, completa a curadora.

A mostra reúne dezoito obras e artistas de diversas localidades. Melo afirma que já vinha trabalhando com o tema da pressa com o coletivo selecionado, o que favorece o entrosamento do conjunto. “Sempre penso em uma mensagem por trás, para que haja alguma mudança”, destaca Marisa.

As obras variam quanto a técnica de confecção e estética. Confira, a seguir, o acervo reunido na galeria.

Raízes, de Jansen Vichy; Tempus Fugit, de Marisa Melo; Série Olhares, de Andrea Mariano; This Is Africa, de Marcelo Grillo; Ipê No Outono, de Eliana Engler; White Tiger, de Adelia Clavien; Inca Vibes, de Carol Poci; You&Me, de Prisciani May; Barefoot Under The Moon, de Belu; Birth, de Iolanda Delpupo; Yellow Pink, de La Loba Dardis; Nu em Descanso, de José Luís Aguilar; Curvas Claras, de Maria Bertolini; Força Telúrica, de Eduardo Telles; Dondoca, de Luah Jassi; Semeando Vidas de Natan Pereira; Mother, de Anne Walbring; e Flores, de Sandra Lages.

O deputado Thiago Auricchio (PL), solicitante da exposição, afirma que “um parlamento não é feito só de leis, mas também de ações que garantam ao povo acesso a programas e ações essenciais para o bem-estar. Nada mais significativo do que trazer para cá cultura, arte e história”. | Juliano Galisi, sob supervisão de Tom Oliveira

Exposição “Urgência Emocional”. Data: até 20 de abril; Horário: 08:00 às 20:00. Local: Espaço Cultural V Centenário, andar Monumental. Endereço: Palácio 9 de Julho – Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – Ibirapuera

Curadoria: Marisa Melo.