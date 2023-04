Na Água Funda, Parque reune diversas atrações

Uma das boas opções de turismo e cultura na zona sul paulistana é a visita ao Parque de Ciência e Tecnologia da USP, o Cientec, que fica na Água Funda, inserido no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (PEFI), o mesmo que abriga o Zoológico de São Paulo e o Instituto de Botânica. O observatório astronômico que ali existe foi instalado desde 1928, numa época em que São Paulo pouco se estendia para além do que hoje conhecemos por “centro velho”, ou seja, era longínquo e em área totalmente marcada pelo verde.

Em 1932, começou a funcinar ali também a Estação Meteorológica do Instituto Astronômico e Geofísico. Até hoje, são feitas observações meteorológicas de vários elementos da atmosfera (temperatura, umidade relativa, vento e precipitação, entre outras), de modo ininterrupto de hora em hora até o presente, constituindo-se a série histórica mais antiga para a região da Grande São Paulo.

Se no passado a medição era totalmente feita por equipamentos analógicos, na atualidade também são captados dados digitais, por instrumentos instalados em uma torre.

Entre 1932 e 1941 foram construídas outras edificações, de grande beleza arquitetônica, que permanecem no local até hoje. Em 2019, esse conjunto foi tombado como patrimônio histórico.

Os passeios ao Cientec podem ser feitos de segunda a sábado, das 9h às 16h, com mudanças no funcionamento quando há feriados prolongados. Também podem ser agendadas visitas monitoradas para grupos e escolas, mas é necessário bastante antecedência. Na atualidade, por exemplo, só há mais algumas datas, no período da tarde, para os meses de maio e junho. Assim, o ideal é programar passeios em grupo com dois meses de antecedência.

Confira algumas das atrações e siga também nas redes sociais para conferir a agenda de eventos especiais, em @parquecientec

Brincando de Matemática

A Exposição Interativa de Matemática do Parque CienTec é resultado de uma parceria entre o Consulado Francês e o Instituto de Matemática e Estatística (IME) da USP. Além de trazer experimentos interativos baseados na exposição francesa Maths 2000, foram desenvolvidos experimentos interativos originais. Todos eles explorando os fundamentos da matemática, com abordagens para todas as idades.

Cosmos

Logo ao chegar ao Parque, os visitantes transitam pela Alameda do Sistema Solar, instalação ao ar livre que traz uma representação artística e informações científicas sobre o Sol e os planetas que o orbitam. A atividade Cosmos conta ainda com uma visita à histórica luneta Zeiss, da década de 1910, e com uma sessão no Planetário, que oferece a ferramenta da projeção imersiva para aprofundar a experiência cósmica.

Espaço Geofísica

No Espaço Geofísica você descobre porque a Terra é um planeta vivo. Aqui é possível conhecer a estrutura interna do nosso planeta, terremotos, vulcões, descobrir como os continentes se deslocam e muitas outras histórias fascinantes.

Física no Cotidiano

A ideia é aprender Física brincando, demonstrando seus princípios em equipamentos interativos, operados pelos visitantes e acompanhados pelos nossos mediadores. Logo na parte externa, temos o Jardim da Física, com diversos experimentos, como o giroscópio humano, a gangorra solidária e a esfera de granito. Contamos ainda com uma sala com diversos experimentos menores, como o Gerador de Van de Graaff e a bicicleta dínamo.

Meteorologia

A estação meteorológica mais antiga em atividade no Estado de São Paulo está localizada no Parque CienTec. Aqui os visitantes entram em contato com a meteorologia e conhecem um importante acervo de equipamento e registros históricos.

Microscopia

No Laboratório de Microscopia, os visitantes descobrem o vasto mundo das células. Por meio de observações ao microscópio, é possível visualizar microrganismos que fazem parte do cotidiano.

Observações Astronômicas

O Parque CienTec oferece observações astronômicas, em datas divulgadas nas nossas redes sociais. Com visita à luneta Zeiss, construída na década de 1910, e observação em telescópios portáteis modernos, acompanhadas pelos nossos mediadores. Caso as condições climáticas sejam desfavoráveis à observação direta, a atividade é feita no Planetário. As observações noturnas iniciam-se às 17h00, com entrada até as 18h30.

Confira no site parquecientec.usp.br as iformações completas. O Parque CienTec fica na Av. Miguel Stefno, 4200 – Água Funda. Agendamento Tel:(11) 5077-6312.