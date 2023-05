No último sábado, 20 de maio, ocorreu o Mutirão de Limpeza no Bairro do Paraíso, organizado pela AME PARAÍSO (@ameparaiso.sp) com a participação dos moradores, comerciantes, Subprefeitura da Vila Mariana, Aprace e apoio da Polícia Militar.

O subprefeito, Luís Felipe Miyabara e a Vereadora Sandra Tadeu, compareceram ao mutirão em apoio a iniciativa da AME PARAÍSO que teve o intuito unir a população e chamar a atenção do poder público para obtenção de melhorias no bairro, principalmente na área de segurança pública.