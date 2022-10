Música, Copa e GP de Formula 1 são destaques no Ibirapuera

Para quem é apaixonado por Fórmula 1, o Parque Ibirapuera, administrado pela Urbia, estreia nesta terça-feira (18), uma exposição que reunirá carros, capacetes e troféus dos pilotos que fizeram a história nos autódromos de Interlagos, em São Paulo, e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Este e outros eventos estão na programação do Parque entre 18 e 23 de outubro. Importante ressaltar que o Ibirapuera tem horário de funcionamento diário das 05h às 0h. Confira a agenda:

Exposição: 50 Anos de GPs no Brasil

O Pavilhão Lucas Nogueira Garcez, popularmente conhecido como Oca do Parque Ibirapuera, recebe, a partir desta terça-feira (18), a “Exposição 50 Anos de GPs no Brasil”. Trata-se da primeira grande mostra focada no tema. O evento reunirá a sapatilha e macacão que Ayrton Senna usou no GP do Brasil de 1993 e o troféu recebido pela sua segunda vitória em Interlagos, o capacete que Emerson Fittipaldi vestiu no GP do Brasil de 1972, além de carros de grandes montadoras, entrevistas e outros objetos de nomes que fizeram história na modalidade no país. A exposição é aberta de terça-feira a domingo, das 10h às 21h, em horários pré-agendados. Os ingressos estão disponíveis em Eventim e custam a partir de R$ 25. A mostra está disponível até 20 de novembro.

Treino de Futebol Feminino

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do futebol feminino no país, a Nike realizará um treino nesta quarta-feira (19), das 18h30 às 20h30, no Parque Ibirapuera. O evento é gratuito, mas é necessária a inscrição no site. Vale ressaltar que as inscrições são pessoais e intransferíveis e é necessário chegar com antecedência para fazer o check-in.

Música no Parque

Neste fim de semana, a Escola de Música do Auditório Ibirapuera vai realizar mais duas apresentações do “Projeto Música no Parque”. A primeira será no sábado (22), na Arena da Marquise, em dois horários: 11h30 e 12h30. A segunda acontecerá no domingo (23), às 16h. A banda que se apresentará em ambos os dias é a Mini Orquestra de Macondo, inspirada na obra “Cem Anos de Solidão” – do autor colombiano Gabriel García Márquez. Na ocasião, os músicos apresentarão um espetáculo sonoro que mistura questionamentos sutis com realismo fantástico.

Dinossauros Patagotitan – O Maior do Mundo

Pela primeira vez direto da Patagônia, Argentina, a mostra “Dinossauro Patagotitan — O Maior do Mundo” desembarcou no Pavilhão das Culturas, no Parque Ibirapuera. A exposição científica conta com o maior dinossauro que existiu na Terra, o tiranossauro Patagotitan, e uma coleção paleontológica impressionante com 16 réplicas de esqueletos de dinossauros e 20 fósseis originais dos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. A exposição fica no Parque até 27 de novembro. Os ingressos custam de R$ 20 a R$ 50 por pessoa e podem ser adquiridas no Live Pass. Crianças até dois anos de idade não pagam.

Arena Brasileira

Para os amantes da Copa, os jogos poderão ser conferidos na Arena Brasileira, megaestrutura que será instalada na área externa do Auditório Ibirapuera. Além de acompanhar a transmissão dos jogos, o público poderá apreciar um after ao som de mais de 20 nomes da música nacional, entre eles: Alok, Anitta, Dennis DJ, Wesley Safadão, Luiza Sonza, Turma do Pagode, Jão, Jorge & Mateus, Racionais, Seu Jorge, Matuê, Marisa Monte, Marcelo D2 e Banda Eva. Os ingressos podem ser adquiridos pela Ingresse.

Vale ressaltar que os ingressos de todas as sessões acima citadas custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), e devem ser adquiridos pelo Urbia Pass.

Arte/Museus

O Museu de Arte Moderna (MAM) está aberto de terça-feira a domingo, das 10h às 18h (entrada até 17h30). Aos domingos, a entrada é gratuita, mas o visitante pode escolher se prefere entrar gratuitamente ou se deseja colaborar com algum valor. Os ingressos podem ser adquiridos por agendamento via site do MAM.

No sábado (22), às 15h, o Família MAM realiza uma atividade que reúne arte e ecologia e narra sobre povos que já habitaram o local onde hoje é o Parque Ibirapuera. Intitulada “Desenhando com elementos da natureza com MAM educativo”, a atividade é indicada para crianças a partir de 3 anos, acompanhadas por responsáveis. O evento estará com as inscrições abertas 30 minutos antes.

No domingo (23), às 15h, o Domingo MAM apresenta o “LAMBE-LAMBE, PAPEL E COLA: Oficina de arte urbana com Roni Evangelista”. A oficina propõe apresentar o universo do lambe-lambe; técnica e expressão da arte de rua que utiliza o papel como ferramenta, plataforma e principal material de criação. proporcionando aos participantes a experiência de criar o seu próprio lambe-lambe. A atividade é aberta ao público em geral, sem necessidade de inscrição prévia.