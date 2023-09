Museus da Zona Sul têm acervo online

Museu do Ipiranga, Museu de Arte Contemporânea, Museu de Zoologia, Museu Lasar Segall, Casa das Rosas… São várias as instituições museológicas na zona sul da capital, sem falar na Cinemateca, que também conta com amplo acervo histórico.Mas, ainda, nenhuma delas integra a plataforma brasilianas, que está aberta a novas adesões de instituições que tenham seu acervo digitalizado.

Os interessados em pesquisar o material desses museus, entretanto, consegue muita informação online.

O Museu Lasar Segall, por exemplo, conta com um expressivo acervo de obras do artista, além dos acervos documental, fotográfico e bibliográfico e mantém no site um projeto de implantação de um sistema relacional de gerenciamento de dados que visa a conexão entre os acervos da instituição. Já é possível fazer buscas em museusegall.org.br/acervo. Acima, a imagem de um cartão postal recebido por Segall em sua casa na Vila Mariana (atual museu) em 1933.

Também há possibilidade de visita virtual com audioguia pelo site que já migrou para o sistema federal: mls.gov.br.

A biblioteca do Lasar, que em 2023 chega aos 50 anos tem conteúdo online, também acessível pelo site, e presencial, que deve ser agendado previamente pelo email bjks@mls.gov.br .

O site da Cinemateca também é bastante rico em acervo online. Há uma base de dados com amplo conteúdo bibliográfico, incluindo periódicos, e acervo de vídeos e imagens. Visite: cinemateca.org.br. Vale destacar que, assim como o Museu Lasar Segall, a Cinemateca mantém uma biblioteca com atendimento presencial ao público, mas é preciso agendar antecipadamente – o site traz informações sobre essas visitas.

No site casadasrosas.org.br é possível também consultar o acervo na aba haroldo de campos. Vale destacar que o casarão está em reforma, já há quase dois anos, e apenas os jardins podem ser visitados pessoalmente. Então, conhecer e pesquisar o acervo online é uma boa pedida.

O museu do Ipiranga, que faz parte da USP, tem igualmente um ótimo conteúdo online, que pode ser conferido em https://acervoonline.mp.usp.br/. É subdividido nas categorias “textuais”, “iconográficos” e “tridimensionais”.

O Museu de Zoologia também conta com publicações em https://mz.usp.br/

Da mesma forma, em https://acervo.mac.usp.br/acervo/ é possível consultar a disponibilidade do Museu de Arte Contemporânea, da USP, que ocupa o antigo prédio do Detran, em frente ao Ibirapuera.