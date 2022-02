Museu tem atividade grátis para crianças

Bem em frente ao Parque do Ibirapuera, no histórico edifício que abriga o Museu de Arte Contemporânea (MAC/USP), há muita programação para toda a família. E nesse sábado, 19, das 11h às 12h30, a dica é conferir: “Histórias da Arte para crianças: entre livros e obras”, sob coordenação: de Renata Sant’Anna, educadora do museu.

O programa tem como objetivo apresentar as exposições do MAC para as crianças em encontros realizados no museu. Compreende a apresentação da vida e da produção dos artistas ou a abordagem de temas presentes nas exposições por meio da leitura de livros destinados ao público infantil, observação das obras e atividades práticas relacionadas ao processo criativo do artista.

Nesse sábado, a obra usada será O Olho e o lugar, de Regina Silveira. O encontro vai apresentar as diferentes linguagens utilizadas pela artista Regina Silveira a partir da observação das obras presentes na exposição Regina Silveira – Outros Paradoxos. Depois da visita e da leitura do livro O olho e o lugar – Regina Silveira (Ed. Paulinas, 2015), de Renata Sant’Anna e Valquíria Prates, as crianças serão convidadas a realizar experiências com as sombras de objetos.

A Atividade é gratuita, indicada para crianças entre 7 e 10 anos. São 15 crianças acompanhadas de adulto responsável, por ordem de chegada. Inscrições na recepção do Museu com 15 minutos de antecedência.

Informações: 2648.0258 – edumac@usp.br

É obrigatória a apresentação de comprovante de vacinação para maiores de 12 anos (pelo menos a primeira dose) e o uso de máscaras para todos.

O MAC USP fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301 – Ibirapuera