Museu Lasar Segall tem nova exposição

O Museu Lasar Segall terá uma nova mostra desde sábado, 22/04, com obras de Marina Caram.

A curadora TerezaCristina Ferreira Batista explica o trabalho da artista e também a seleção de acervo que integra a mostra:

“Dezoito anos após sua última exposição, as obras de Marina Caram retornam ao Museu Lasar Segall, ainda atuais e repletas de toda expressividade e inquietação da artista diante das questões sociais.

Em “Expressões da Humanidade”, buscamos trazer o olhar sensível da artista, por meio de seus traços fortes, delicados e doloridos ao retratar a realidade que captou ao longo de seus mais de 60 anos de produção. Neste recorte em particular, trazemos sua obra em cinco momentos: dois deles se situam durante a década de 1950, com litografias realizadas em duas de suas viagens de estudos – a primeira, ao ser premiada com uma Bolsa de Estudos da Escola de Belas Artes, em Paris; e a segunda de sua produção artística em Salvador. Os outros dois momentos são na segunda metade dos anos 1960, com as Séries “O Homem e a Máquina” e “O Homem e as Profissões”, premiadas no exterior na época.

Além das quatro séries temáticas, apresentamos parte de sua produção inicial em uma Sala Biográfica, onde expomos pela primeira vez o acervo de desenhos, realizados na década de 1940 – no início de sua produção artística.

Marina Caram é um dos maiores nomes do Expressionismo no Brasil, se identificando com o movimento não como fator limitante, mas inspiração para realizar algo único, ao que se manteve fiel durante toda sua vida. “Eu não escolhi ser expressionista.

Eu nasci assim.” Por vezes incompreendida, devido à fidelidade a um estilo próprio e missão que acreditou, foi deixada de fora do mercado das Artes nacional. Através de suas obras, trazia o que muitos não queriam ver – o subúrbio, o popular, a pobreza, a desigualdade, acolhendo os que não tinham voz – não disfarçando a realidade social atrás de cores variadas e formas perfeitas, mas colocando em sua obra aquilo que via, sentia e incomodava.

Ainda atual, Marina Caram dedicou sua produção artística à denúncia e ao ideal do despertar de uma humanidade mais igualitária e justa, onde a dor, a miséria e a violência social fossem acontecimentos do passado”.

Marina Caram (1925 – 2008) foi pintora, escultora, desenhista, gravadora e ilustradora. Inicia sua produção artística ainda jovem em Sorocaba, interior de São Paulo, pintando caixas de bombons e aventais para uma vizinha.

A mostra no Segall abre nesse sábado, 22, às 15h, e pode ser visitada gratuitamente. O Museu abre de quarta a segunda, das 11h00 às 19h00Fica na Rua Berta 111 – Vila Mariana. Tel (11) 2159-0400