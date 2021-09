Museu Lasar Segall retoma aos poucos atividades presenciais

O Museu Lasar Segall anda não reabriu as portas para visitação presencial ao seu acervo. Há diversas atividades acontecendo online, até mesmo visita monitorada. Mas, em agosto, o Museu já deu os primeiros passos para voltar a receber público – o cinema voltou a funcionar, com duas sessões diárias.

Cinema

Nessa semana, por exemplo, estão em cartaz O Matemático (Polônia/Alemanha – 2021, dirigdo por Thorsten Klein, classificação etária 16 anos) e Edifício Gagarine (França, 2021, dirigido por Fanny Liatard, Jérémy Trouilh, classificação etária 14 anos)

Em acordo com protocolos locais de saúde, a sala funcionará com capacidade reduzida e assentos intercalados. Haverá aferição de temperatura na entrada do museu e adaptações desde a recepção para garantir o distanciamento físico dos frequentadores. Dispensadores de álcool gel estarão disponíveis no ambiente e a sala passará por desinfecção entre as sessões. Será obrigatório o uso de máscara.

Os ingressos poderão ser adquiridos no próprio local e a sala funcionará em seu horário normal: de quarta a domingo (fechada às terças-feiras), com duas sessões diárias a partir da tarde.

A programação da sala será atualizada semanalmente e poderá ser acompanhada no site e redes sociais do museu, que prepara para breve a retomada de exposições e outras atividades com público presencial.

Exposição

No dia 25 de Setembro, será aberta a exposição Eduardo Berliner – Desenhos, às 15h, com curadoria de Giancarlo Hannud.

Nascido no Rio de Janeiro em 1978, Eduardo Berliner vem construindo ao longo dos últimos vinte anos um sólido, potente e bastante conhecido trabalho de pintura. Dialogando fortemente com a tradição pictórica ocidental, ele a fornece novos capítulos e possibilidades, afirmando a potência e as múltiplas possibilidades desse suporte nos dias de hoje. Seus inquietantes desenhos, no entanto, permanecem pouco conhecidos do público em geral.

A exposição apresenta mais de 30 desenhos, muitos deles inéditos, os quais revelam seus processos e estratégias de construção de imagem. Eles registram suas impressões cotidianas e obsessões, atuando como um diário visual nos quais elementos de seu vocabulário visual plasmam e organizam-se. Como o próprio artista afirma: “Tudo que fiz na minha vida foi norteado pelo desenho”.

Curso

Também estão abertas as inscrições para mais uma edição do curso online gratuito “Pensar e fazer desenho”.

As aulas acontecem a partir do dia 21 de3 setembro, em seis encontros.

O curso vai articular teoria e prática tendo como eixo questões presentes na obra de Lasar Segall que seguem pertinentes na atualidade.

Também vai explorar a possibilidade de uso de materiais disponíveis no ambiente de casa ou de trabalho dos participantes.

Para saber mais e fazer sua inscrição, acesse mls.gov.br.

O Museu Lasar Segall fica na Rua Berta 111 . Telefone: 2159-0400. Abre de quarta a segunda, das 12h00 às 18h00. Tem café, fraldário e bicicletário. A entrada é gratuita.