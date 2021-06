Museu Lasar Segall promove curso online sobre gravuras

Espaço dedicado desde 1989 a concorridos cursos presenciais na área de gravura, o Ateliê de Gravura do Museu Lasar Segall promoverá a partir de 09/06 seu primeiro curso online sobre o tema.

Realizado em ambiente virtual (plataforma Zoom), “Um olhar sobre a gravura no Brasil” será orientado pelo coordenador do ateliê, Paulo Camillo Penna, e convidará o público a conhecer mais sobre a obra em gravura de artistas que realizaram trabalho gráfico significativo no âmbito das artes visuais brasileiras.

Partindo da obra de Lasar Segall, o curso vai abordar a obra de artistas de distintos momentos históricos e regiões do país, como Oswaldo Goeldi, Lívio Abramo, Gilvan Samico e Evandro Carlos Jardim, através da apresentação de imagens e informações sobre a obra dos artistas, assim como da reflexão e conversa sobre os trabalhos.

Paulo Camillo Penna é doutor em artes visuais pela ECA-USP e fez estudos de pós-graduação na Byam Shaw School of Arts em Londres. Coordena desde 2006 o Ateliê de Gravura do Museu Lasar Segall. Lecionou desenho e gravura no Centro Universitário Belas Artes e trabalhou como educador no MASP. Atua como artista visual, expõe regularmente seu trabalho e possui obras em coleções privadas e acervos públicos em instituições e museus, dentre eles Pinacoteca do Estado de São Paulo e Museu de Arte Contemporânea Dragão do Mar.

O Museu Lasar Segall permanece fechado à visitação presencial, por conta da pandemia, mas tem desenvolvido diversas atividades online. Além de cursos, há também visitas monitoradas online. Visite o site: mls.gov.br

SERVIÇO

Um olhar sobre a gravura no Brasil: curso online. Orientador: Paulo Camillo Penna. Período: 9 a 30 de junho de 2021. Horário: Quartas feiras das 16h30 às 18h (carga horária total de 6h). Nº de vagas: 20. Público: Aberto a todos os interessados, sem necessidade de conhecimento prévio. Inscrições: (11) 2159 0400 ou acamls@acamls.org.br.