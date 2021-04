Museu Lasar Segall mantém programa de visitas educativas

O Museu Lasar Segall, na Vila Mariana, permanece fechado a visitas públicas por conta da pandemia. Porém, as atividades continuam acontecendo nesse espaço cultural que sempre valorizou e priorizou o contato e a interação entre visitantes e a arte, com foco no acervo do artista lituano radicado no Brasil, Lasar Segall, que viveu no bairro até sua morte, na década de 1960.

Uma das atividades é o programa de visitas educativas agendadas, que tem como principal objetivo apresentar a grupos fechados o acervo do museu e estimular o contato e a aproximação entre os diversos públicos e a obra de Lasar Segall. Em 2021, devido à pandemia da Covid-19, as visitas educativas agendadas acontecem, a princípio no formato online, fazendo uso de plataformas digitais.

A Ação Educativa oferece aos grupos agendados duas possibilidades de experiência com o acervo do Museu Lasar Segall: Percursos Virtuais e Ateliê Experimental. Também é possível agendar visitas mediadas à exposição temporária online Arqueologia da Criação: Uma imersão no acervo-ateliê de Rossini Perez, em cartaz desde 17/3 e que vai até 30/6. Ao realizar o agendamento, o responsável pelo grupo poderá optar pela abordagem de acordo com sua preferência e disponibilidade de horários.

Percursos Virtuais

Esta possibilidade de visita mediada oferece percursos por quatro exposições online:

– Lasar Segall Processos – Reúne as obras mais representativas da produção do artista ao longo de sua trajetória. A seleção de obras percorre períodos muito significativos de seu processo criativo abrangendo sua participação no movimento expressionista, sua chamada fase brasileira e também suas obras de temáticas sociais. Horários: terças às 15h, quartas e sextas às 10h.

O desenho de Lasar Segall – Apresenta uma seleção de obras – trabalhos assinados, estudos, exercícios acadêmicos e anotações visuais – no intuito de evidenciar as diversas formas de experimentação do artista. Horários: terças às 15h, quartas e sextas às 10h.

Segall e o Brasil – Traz um panorama da obra de Segall com um enfoque especial daquilo que ficou conhecido como a “Fase Brasileira” do artista, sem deixar de lado o início de sua carreira, a influência impressionista e o envolvimento com o expressionismo alemão. Horários disponíveis: terças às 15h, quartas e sextas às 10h.

Arqueologia da Criação: Uma imersão no acervo-ateliê de Rossini Perez – Parte da exposição temporária online retrospectiva do gravurista, pintor, desenhista e fotógrafo falecido em 2020, que poderá ser acessada até 30/6 no endereço arqueologiadacriacao.org. Horários disponíveis: terças às 15h, quartas e sextas às 10h.

A atividade é gratuita. Para agendar uma visita mediada acesse: bit.ly/3r8Ev0J.