Museu do Ipiranga tem ingressos grátis até 06/12

Depois de ficar fechado por quase dez anos, por conta de problemas estruturais que se seguiram a uma reforma completa, o Museu do Ipiranga reabriu suas portas gerando grande expectativa na população. E a decisão foi de oferecer ingressos gratuitos até 6 de novembro, com reserva obrigatória pela internet.

Mas, o sucesso foi tanto que muita gente está reclamando de não conseguir agendar a visita. Na semana passada, às vésperas, portanto, de findar o prazo inicialmente estipulado como de gratuidade, a direção do museu divulgou uma boa notícia. A entrada sem cobrança permanece até 6 de dezembro, por mais um mês, portanto.

De qualquer forma, continua sendo necessário conseguir agendar a visita pela internet. Semanalmente são disponibilizadas cotas.

As entradas para a semana ficam disponíveis na plataforma Sympla, sempre às sextas-feiras, às 10h, ou seja, amanhã abre-se mais um lote. Cada CPF pode colocar até quatro ingressos no carrinho.

Para acessar a plataforma, digite: bit.ly/3Nwf8Te

Para agilizar sua compra, o Museu sugere que faça o login no site antes da hora prevista, atualize a página de tempos em tempos e, para não perder nem um segundo, saiba de antemão o número do seu documento, o dia e o horário em que quer fazer a visita. Como a procura é muito grande, os convites esgotam-se em minutos.

O Edifício-Monumento funciona das 11h às 17h, com a última entrada no prédio às 16h. O Jardim Francês funciona das 5h às 20h com acesso livre.

Grupos

Já para visitas em grupo, foi aberto na terça, 1 de novembro, o agendamento para grupos escolares e de turismo que desejem visitar o Novo Museu do Ipiranga no mês de dezembro.

As inscrições devem ser feitas no nosso site www.museudoipiranga.org.br, no botão RESERVAS DE GRUPOS. As turmas podem ter no mínimo dez pessoas e, no máximo, 40. Fique atento ao horário, pois esses agendamentos também se esgotam rapidamente.

O Museu do Ipiranga é uma instituição universitária ligada à USP que trabalha três grandes linhas de pesquisa: Cotidiano e Sociedade, Universo do Trabalho e História do Imaginário. São essas linhas que definem a política curatorial de aquisição de coleções, seja por doação ou compra.