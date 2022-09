O governador Rodrigo Garcia realizou na segunda-feira (29) uma vistoria nas obras de ampliação e restauração do Novo Museu do Ipiranga ao lado de moradores antigos da região. O museu, que será reaberto no dia 7 de setembro para escolas públicas, trabalhadores das obras e seus familiares, e no dia 8 de setembro para a população, promete ser um dos mais completos e modernos da América Latina. A instituição, que estava fechada desde 2013, vem passando por profundas transformações para a celebração do bicentenário da Independência do Brasil.

“É uma grande satisfação começar a segunda-feira, às vésperas do Bicentenário da Independência do Brasil, visitando as obras do Museu do Ipiranga, que estamos finalizando e que vão proporcionar aos brasileiros e paulistas uma revisitação a toda a nossa história, para que possamos valorizar o Brasil”, disse Rodrigo Garcia.

O Novo Museu do Ipiranga reabre com o dobro do tamanho, mais uma área subterrânea e capacidade para receber até 11 exposições simultâneas. A expectativa é de que de 900 mil a 1 milhão de pessoas visitem o museu todos os anos.

O custo total da obra foi de R$ 235 milhões. Além da maior captação de recursos da iniciativa privada já realizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, foram feitos aportes pelo Governo do Estado e parte por empresas, mas sem incentivo fiscal. O governo estadual investiu R$ 34 milhões no museu, dos quais R$ 15 milhões foram no Edifício Monumento e R$ 19 milhões no Jardim Francês.

Entre os patrocinadores e parceiros estão: BNDES, Fundação Banco do Brasil, Vale, Bradesco, Caterpillar, Comgás, CSN, EDP, EMS, Itaú, Sabesp, Santander, Banco Safra, Honda, Raízen, Postos Ipiranga, Pinheiro Neto Advogados, Atlas Schindler, Novelis, B3, Nortel, Dimensional, Goldman Sachs, GHT, Rede D’Or e Too Seguros.

Obras

As obras foram executadas em duas grandes frentes: restauro do Edifício-Monumento e a ampliação do edifício. Na parte da ampliação, uma escavação em frente ao prédio, na área da esplanada, retirou 35 mil metros cúbicos de terra, a capacidade de 2 mil caminhões.

Com o novo espaço criado, de 6,8 mil m², o museu ganha entrada integrada ao Jardim Francês, além de bilheteria, café, loja, auditório para 200 pessoas, espaços e salas para atendimento educativo, e uma grande sala de exposições temporárias, com 900m². No Edifício-Monumento, foram realizados reparos em todos os detalhes da refinada arquitetura, incluindo os 7,6 mil m² das fachadas, que, pela primeira vez, passaram por limpeza, decapagem, recuperação dos ornamentos, aplicação de argamassa, tratamento de trincas e, por fim, a pintura.

O Novo Museu do Ipiranga também teve restaurado o Jardim Francês, localizado em frente ao Edifício-Monumento. Estimada em R$ 19 milhões e custeada pelo Governo do Estado, a obra incluiu restauração de toda a área construída e do paisagismo, reforma do espaço da antiga administração para instalação de um restaurante, criação de infraestrutura para food bikes, restauro e modernização da iluminação pública, requalificação das vias de acesso (inclusive com equipamentos de acessibilidade), reativação da fonte central e recuperação de duas fontes presentes no projeto original do jardim, destruídas na década de 1970.

Serão abertas ao público 11 novas exposições, contemplando cerca de 3,5 mil itens do acervo, que no total tem 450 mil itens e documentos. Pela primeira vez na história do museu, a instituição também estará apta a receber acervos de outras instituições, inclusive internacionais, graças à instalação de ar-condicionado.

O museu também contará agora com modernos métodos para prevenção de incêndios. O sistema de sprinklers adotado é do tipo “pré-ação” com tecnologia que antevê alarmes falsos, evitando disparos acidentais. Além do sistema de detecção de fumaça, que utiliza a técnica de aspersão (sucção do ar em intervalos fixos), houve a implantação de proteção térmica em toda a estrutura do prédio. A parte elétrica foi integralmente reformada e envolvida em manta cerâmica, material capaz de reter altas temperaturas, normalmente utilizado em portas corta-fogo. As tecnologias de prevenção contra incêndios estão integradas a um sistema inteligente de gerenciamento predial, otimizando processos de segurança, manutenção do prédio e conservação do acervo.

O prédio ganhou ainda a instalação de vidros de baixa transmitância, que retêm o calor do raio solar, garantindo conforto térmico do prédio e melhor conservação do acervo. A iluminação é controlada ponto a ponto via sistema de automação, com lâmpadas LED, que gastam menos energia e emitem menos calor. Outra ação ecológica foi um sistema híbrido para a circulação de ar, que inclui aparelhos de ar-condicionado apenas na expansão do edifício – o que também preserva a integridade da construção histórica.

Córrego despoluído

Além do Museu do Ipiranga restaurado e reaberto ao público, a comemoração do bicentenário da Independência do Brasil terá como cenário também o Córrego Ipiranga despoluído. A Sabesp concluiu o trabalho de despoluição do curso d’água, citado até na abertura do Hino Nacional, e está entregando à população um córrego mais limpo para a festa do 7 de setembro de 2022.

A despoluição do córrego – também chamado de riacho do Ipiranga – melhora a qualidade de vida e as condições do meio ambiente, beneficiando diretamente 400 mil moradores de bairros como Ipiranga, Saúde, Jardim da Glória, Vila Mariana, Jardim da Saúde, Água Funda, Vila das Mercês, entre outros. A obra incluiu a implantação de coletores-tronco, redes coletoras de esgoto, interligações e regularização de ligações, para levar o esgoto da região para tratamento e impedir a chegada ao Ipiranga e seus afluentes

Tombado pelo patrimônio histórico municipal, estadual e federal, o edifício foi construído entre 1885 e 1890 e está situado dentro do complexo do Parque Independência. Foi concebido originalmente como um monumento à Independência e tornou-se, em 1895, a sede do Museu do Estado, criado dois anos antes, sendo o museu público mais antigo de São Paulo e um dos mais antigos do país.