Museu do Ipiranga passa a cobrar ingressos

Desde sua inauguração em setembro do ano passado, o Museu do Ipiranga vinha mantendo a gratuidade nas entradas para visitação que, aliás, foi bastante disputada porque, nos primeiros meses, só podia ser feita mediante reserva do ingresso pela internet. Segundo a direção do museu, foram cerca de 500 mil visitantes nesse período.

Agora, o Museu anunciou que vai passar a cobrar R$ 30 pela entrada. A entrada seguirá gratuita até domingo, dia 11/6. Os ingressos, sujeitos a disponibilidade, podem ser retirados diretamente na bilheteria. A liberação dos bilhetes para o mês de junho ocorrerá a partir do dia 12/6, às 17h, pela plataforma Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/76521/d/199461.

No site, os bilhetes são disponibilizados na última sexta-feira do mês, às 10h, para datas no mês seguinte.

Atenção para algumas regras:

• A tolerância para entrada é de 15 minutos do horário agendado.

• Não é possível alterar a data do ingresso.

• Cancelamentos, reembolsos ou problemas no envio do ingresso? A plataforma Sympla tem orientações específicas para esse caso.

Também é possível acessar a plataforma e comprar os bilhetes pelo botão “Adquira seu ingresso” no site do museu – museudoipiranga.org.br – ou na bilheteria do Museu.

Gratuidades

Mesmo com o início da cobrança, o Museu manterá entrada franca todas as quartas-feiras, no primeiro domingo do mês – a partir de julho – e nos feriados do Dia da Independência (7/9) e do Aniversário de São Paulo (25/1).

Há ainda outros casos de gratuidade e nesses casos a retirada somente na bilheteria, sem possibilidade de agendamento pelo site. Além das quartas, domingos e feriados específicos, há gratuidade para crianças com menos de 6 anos; comunidade USP (servidores, professores e alunos); Servidores da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica, em atividade e seus familiares (cônjuge ou companheira/o, filhos e menores tutelados ou sob guarda). O policial deverá apresentar seu último holerite, acompanhado de documento de identificação; Guias de turismo credenciados; Membros ativos do ICOM

Meia-entrada

Têm direito a meia-entrada:

• Professores, coordenadores, diretores, supervisores e profissionais da rede pública

• Estudantes (ensino público e privado)

• Idosos com mais de 60 anos

• Pessoas com deficiência – PcD e seu acompanhante. É necessário laudo médico comprovando a deficiência

• Jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes, apresentando o ID Jovem

Sala interditada

Há onze diferentes exposições em andamento atualmente no Museu. Mas, vale ressaltar que a sala que acomoda a maquete de São Paulo em 1841, na ala oeste do piso térreo, está fechada por 30 dias desde o dia 30/5.

O espaço passará por troca de equipamentos e ações de manutenção. Os demais espaços do Museu continuarão abertos. Ali está a maquete, que integra a exposição “Passados Imaginados”, produzida pelo artista holandês Henrique Bakkenist (1887-1940), por encomenda do então diretor do Museu, Afonso d’Escragnolle Taunay. A obra procura apresentar uma imagem da cidade de São Paulo do século 19 marcada pela conciliação entre tradição, destacando igrejas coloniais, e modernidade, com calçadas, iluminação pública e vidraças nas janelas.

Segundo a direção do museu, trata-se de serviços periódicos, necessários para garantir a correta operação dos equipamentos da sala. o período é necessário pois trata-se de uma sala com equipamentos complexos

Quem for visitar o museu pela primeira vez, deve começar pela exposição “Para entender o Museu”. Localizada na ala leste do piso térreo, a mostra é um ponto de partida para o visitante compreender a operação do Museu do Ipiranga, seus trabalhos de organização, como funciona o estudo de coleções.

E há informações curiosas sobre o próprio edifício do Museu, como o fato de o prédio ter sido originalmente concebido para ser um monumento dedicado à proclamação da Independência do Brasil.