Museu do Ipiranga exige máscara

A reserva de ingressos para visitação gratuita no Museu do Ipiranga continua disputadíssima. Mas, agora, há duas mudanças: a primeira é que a visitação deverá ser feita, obrigatoriamente, com uso de máscaras. E a segunda é que a cada sexta, pela manhã, serão disponibilizados ingressos para duas semanas em vez de uma.

Não se sabe, entretantto, quanto isso vai durar e se a medida será mantida após o início da cobrança de ingressos, já que, por enquanto, a gratuidade termina em 6 de dezembro.

A obrigatoriedade do uso de máscara dentro das dependências do Edifício Monumento segue regra de toda a Universidade de São Paulo (USP), que mantém o museu. Salas de aula, auditórios e bibliotecas da universidade também só serão frequentadas por quem estiver o usando o acessório d eproteção. Segundo a USP, a medida visa a reduzir as chances de contágio de Covid-19, que tem aumentado no estado. A instituição pondera, entretanto, que como a evolução da pandemia é dinâmica e, as orientações sobre novos procedimentos serão atualizadas sempre que necessário.

O Museu do Ipiranga funciona de terça a domingo, das 11h às 17h. A oferta de ingressos é feita na plataforma Sympla, que também pode ser acessada pelo site museudopiranga.org.br.

Os ingressos são disponibilizados todas as sextas-feiras, a partir das 10h. As reservas de grupos são oferecidas mensalmente para as visitas no mês seguinte. Cada pessoa pode reservar no site é possível reservar até 4 ingressos por CPF.

Vale ressalvar que os ingressos são transferíveis. Eles podem ser cedidos para qualquer pessoa, mesmo se estiverem cadastrados em um CPF diferente de quem irá fazer a visita. Já a data de visitaçlão não é possível transferir, ou seja, o bilhete é válido somente para a data da reserva. Para mudança de data, é necessário obter um novo ingresso.

Somente crianças com mais de 6 anos de idade necessitam de ingresso. Pessoas com deficiência visual, motora, mental ou auditiva, além de um acompanhante, contam com ingressos garantidos. Basta retirá-los na bilheteria, sem a necessidade de fazer reservas.

Fotos e filmagens em caráter particular, tanto no interior do Museu como nos jardins, não necessitam de autorização. Já ensaios fotográficos profissionais não são permitidos no interior do Edifício, mas se forem para fins pessoais podem ocorrer nos jardins e esplanada. Não é permitido o uso de flash dentro do Museu.

A entrada de animais é permitida somente para cães-guia para portadores de deficiências visuais e animal de suporte emocional, mediante apresentação de laudo psiquiátrico.