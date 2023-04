Museu do Ipiranga continua com ingressos grátis até dia 30/04

Ainda não foi conhecer o Museu do Ipiranga depois da reforma? Então, aproveite que a gratuidade na entrada foi prorrogada até o final de abril. E o mais legal é que os ingressos podem ser obtidos pela internet mas também na bilheteria – vale lembrar que a disputa pelos bilhetes online é grande e muitos reclamam de não conseguir dessa forma.

O agendamento pelo site é liberado às sextas-feiras, 10h, por meio da plataforma Sympla. Basta clicar no botão “Adquira seu ingresso”, que fica logo abaixo da frase “Museu do ipiranga: bem-vindo a uma nova história”. A equipe do museu recomenda que o visitante faça o cadastro na plataforma Sympla antes do horário de abertura do lote, clicando antecipadamente no botão citado.

Para quem preferir retirar o ingresso na bilheteria, a distribuição ocorre em todos os dias de funcionamento do Museu: de terça a domingo, a partir das 11h30. A oferta é feita somente para as visitas no dia corrente e é feita por ordem de chegada, com disponibilidade sujeita à lotação.

Ao visitar o Museu do Ipiranga, o público pode contribuir para a Ação Contra a Fome, uma parceria com o programa Mesa Brasil Sesc São Paulo. A participação é voluntária.

Podem ser doados alimentos não perecíveis, com embalagens intactas e dentro do prazo de validade, como arroz, feijão, macarrão, óleo, leite em pó, sardinha em lata, milho em lata, ervilha em lata, molho de tomate e farinha de trigo.

Os alimentos arrecadados serão entregues às instituições sociais de São Paulo, como creches, abrigos, centros de acolhida para pessoas em situação de rua, centros de convivência para idosos, entre outros.

Desde o início do ano, quando a campanha foi estabelecida, já foram arrecadadas mais de 60 toneladas de alimentos.

Acervo online

Outra notícia interessante sobre o Museu do Ipiranga para os fãs de história é que o banco de dados foi atualizado, garantindo acesso público aos acervos, tornando-o inteiramente acessível online.

De acordo com a equipe do museu, se você é curioso, há muita coisa para ser descoberta na pesquisa de fotos, documentos e objetos.

Há, por exemplo, um lança-chamas que circulou por São Paulo em 1932. Construído pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas como contribuição para a guerra, deve ter assustado os soldados inimigos, mas não intimidou quem fez o registro fotográfico, cujo nome se perdeu no tempo.

A Revolução Constitucionalista foi um levante armado contra o poder centralizador do governo de Getúlio Vargas que durou três meses, e os paulistas acabaram derrotados.

Para buscar mais imagens sobre essa rebelião ou pesquisar outro assunto, entre no site: https://acervoonline.mp.usp.br/