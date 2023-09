Museu do Ipiranga celebra Dia da Independência com festa

Depois de nove anos em reforma, o Museu do Ipiranga foi reaberto em setembro de 2022. Agora, às vésperas de mais um sete de setembro, o Museu celebra um ano de reabertura já com ingressos à venda e com uma grande festa programada para o feriado da Independência do Brasil.

Na quinta, 7, a visitação é gratuita – como será em todos os anos, na data. Mas, vale destacar que é bom chegar cedo e garantir os ingressos que serão distribuídos apenas no local, por ordem de chagada – não há agendamento. A visitação acontece das 9h às 17h, conta com recursos de audiodescrição e de acessibilidade para a comunidade surda, mediante empréstimo de audioguias.

Os visitantes poderão conferir as exposições “Uma História do Brasil”, “Para entender o Museu” e “Passados Imaginados”

Na mesma data, haverá várias atividades dentro e fora do Museu, tanto no Jardim Francês quanto no Parque da Independência .

A atividade Independência ou Morte! acontece das 9h às 17h no Salão Nobre do Museu do Ipiranga. São pílulas de mediação a respeito da pintura “Independência ou Morte!”, de Pedro Américo.

O CORALUSP se apresentará às 10h na escadaria da esplanada, com recursos de audiodescrição e recursos de acessibilidade para a comunidade surda. Criado em 1967, pelo Maestro Benito Juarez e José Luiz Visconti, engloba 12 grupos e 3 oficinas sob a direção de 7 regentes, com mais de 650 coralistas. A apresentação contará com o grupo “CoralUSP Sestina”, com um repertório de canções brasileiras, como samba e baião, peças argentinas e um clássico barroco de Händel. O grupo será acompanhado dos músicos Marcelo Faraldo Recski (pianista) e Luís Bastos (percussionista) No Jardim Francês: terraço Nazaré, haverá Jogos e vivências educativas, oficinas e cursos.

Vale destacar que a data pode inspirar pessoas a visitar o museu em outras datas também, não necessariamente no feriado. Há gratuidade às quartas e também no primeiro domingo de cada mês – ou seja, nesse dia 3 também há entrada gratuita. Esses bilhetes são distribuídos exclusivamente na bilheteria, nas datas citadas, a partir das 10h, sem a possibilidade de agendamento.

Para outros dias, é preciso adquirir os bilhetes pela plataforma Sympla, com escolha de horário, ou na bilheteria.

Para acessar a plataforma, acesse o site museudoipiranga.org.br e clique no botão “Adquira seu ingresso”. Você será direcionado à plataforma Sympla, na qual fará a reserva e pagamento.

Na plataforma há informações completas sobre valores e horários. Os ingressos são enviados por e-mail ou ficam disponíveis na conta do usuário na página da Sympla.

O Museu do Ipiranga é especializado na história da sociedade brasileira, com ênfase na cultura material. Atualmente, são 11 exposições em cartaz, com 3.500 peças que integram um acervo com mais 450 mil itens.

Ao visitar o museu, tenha em mente que são permitidos registros com telefone celular, sem flash e sem acessórios como tripés e bastões para fotos. O consumo de bebidas e alimentos é proibido nos espaços expositivos do Museu.

Há recursos disponíveis em todas as exposições. Para ouvir, leve um fone com fio.

O museu oferece um serviço de guarda-volumes gratuito, no qual podem ser deixados grandes volumes, como malas e mochilas, além de itens como guarda-chuva.

Não é permitida a circulação nos espaços expositivos com bolsas, mochilas e suportes para celulares e câmeras e o uso de equipamentos sonoros, no Museu ou nos Jardins, é proibido.

O Museu do Ipiranga fica na Rua dos Patriotas, 100