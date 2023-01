Museu do Ipiranga agora tem ingressos na bilheteria

Foto: Marcos Santos/Usp Imagens

O Museu do Ipiranga já reabriu suas portas no dia 9 e mudou também o sistema de conseguir ingressos para visitação – pela internet, a procura era muito alta e os interessados precisavam de sorte e empenho para conseguir a entrada.

Agora, quem quer visitar o espaço que ficou quase dez anos fechado e foi completamente reformado tem uma boa oportunidade. Na quarta, 25, aniversário da cidade, vai ser aberta uma mostra temporária que inaugura nova sala expositiva construída na área expandida do museu.

Nesse novo espaço expositivo, que fica sob a Esplanada e tem 900 metros quadrados, a mostra Memórias da Independência vai abordar registros relacionados ao processo de Independência, que resultaram em sucessivas celebrações ao longo dos séculos 19, 20 e 21.

A exposição gratuita ficará pouco tempo em cartaz: deve ser encerrada no dia 26 de março.

Ingressos

O sistema para conseguir ingressos para visitar o Museu mudou. Desde o dia 10/1, quem não conseguir agendar pela plataforma Sympla pode retirar seu ingresso diretamente na bilheteria. A distribuição de entradas ocorre a cada uma hora, entre 11h30 e 16h30, e está sujeita a lotação e disponibilidade de ingressos.

Pela internet, todas as sextas, às 10h, um novo lote de ingressos é liberado no site museudoipiranga.org.br para visitação na quinzena seguinte (terça a domingo). O limite é de 4 ingressos por CPF.

Para somar esforços na luta contra a fome, firmamos uma parceria com o Mesa Brasil Sesc São Paulo e, até março, você pode trocar o seu ingresso por 1kg de alimento não perecível, como arroz, feijão, farinha, óleo, leite em pó ou enlatados, com embalagem intacta e dentro do prazo de validade. A doação é deixada no posto de coleta, que fica ao lado da bilheteria.

Nos primeiros dias da iniciativa, já foram arrecadadas 4,5 toneladas de alimentos como arroz, feijão, macarrão.

A visita

Quem pretende visitar o Museu pela primeira vez precisa se programar, sabendo que circular por todas as salas expositivas do Edifício-Monumento leva tempo. Para que o passeio seja confortável, contamos com algumas comodidades, como bebedouros, banheiros, área de descanso e guarda-volumes.

Se durante a visita, tiver alguma dúvida, fale com a a equipe do Museu, pronta para orientações. Algumas dicas:.

– Bebedouros: todos os andares do Edifício-Monumento possuem bebedouros para uso livre, com água gelada e natural.

– Banheiros: há banheiros masculino, feminino e para PcD nos três pisos do Museu do Ipiranga: térreo, primeiro e segundo andares. No Edifício Ampliação, há também banheiro família com fraldário.

– Área de descanso: no primeiro piso, logo depois da exposição “Casas e Coisas”, há um espaço com sofás e cadeiras que convidam a uma pausa na visita.

– Guarda-volumes: para caminhar livremente e sem carregar peso, oferecemos um serviço gratuito de guarda-volumes no térreo do prédio.

– Não é permitido consumir alimentos nas dependências do Museu, mas os visitantes que levarem o próprio lanche podem deixá-lo em nossos guarda-volumes… Uma cafeteria deve ser inaugurada ainda nesse primeiro semestre.