Muro Verde da 23 de Maio recebe manutenção constante

O corredor norte-sul, especialmente no trecho da Avenida 23 de Maio, já foi notícia por receber o “maior mural de grafite a céu aberto de toda a América Latina. Ali estavam instalados nada menos que 70 muros totalizando uma área de 15 mil metros quadrados de desenhos representativos da arte de grafiteiros paulistanos, incluindo um painel em preto e branco que representava a São Paulo antiga, de autoria do famoso muralista Eduardo Kobra.

Mas, em 2017, o então prefeito João Doria resolveu transformar as paredes ao longo do corredor em murais verdes. Manter a saúde das plantas se mostrou um desafio em uma região marcada por poluição, em especial por conta das épocas de seca. Um sistema de irrigação foi implantado, mas foi alvo de vandalismo e furto.

Há quatro anos, a Prefeitura anunciou que intensificaria os cuidados com o corredor verde. “Em 2019, fizemos uma manutenção intensificada no Muro Verde que percorre a extensão lateral da Avenida 23 de Maio, um jardim vertical com mais de 10 mil m²/’m”, relata o secretário de Subprefeituras Alexandre Modonezi.

Em suas redes sociais, ele explicou que a ação contou com uma equipe de jardineiros, eletrotécnicos, arquitetos, engenheiros e agrônomos, a instalação de um sistema de irrigação automatizado, bombas e adubação e o plantio de mais de 14 espécies de mudas resistentes às condições climáticas de SP.

“Na época, foram necessárias alterações no projeto original do jardim para trazer maior funcionalidade. Como por exemplo, a implantação de caixas de decantação que auxiliam a manutenção das bombas de irrigação, ajudam a diminuir a quantidade de sujeira acumulada no interior das caixas d’água, previne que haja danos e assegura o funcionamento adequado do sistema” conta o secretário.

“Quando recebemos a missão de cuidar desse projeto, todas as bombas tinham sido roubadas, então refizemos a fiação, blindamos as bombas de irrigação e colocamos vasos de mais de 1 tonelada, para evitar furtos”, explicou.

Quando foi implantado, em 2017, o muro custou cerca de 10 milhões de reais e envolveu mais de 150 profissionais em seu projeto, incluindo arquitetos, engenheiros e operários.

O secretário ainda relembra que o Muro Verde foi completamente refeito há três anos e passou a ser responsabilidade da Secretaria das Subprefeituras. “Todo ano replantamos cerca de 20 mil mudas!”, conclui.

Só no trecho situado no Viaduto Tutoia, região de Vila Mariana, estima-se a existência de três a cinco mil mudas em 800 metros quadrados de muro.