Municípios do sudoeste da RMSP têm atrativos turísticos

A pandemia de Covid 19 fez com que muita gente voltasse a valorizar os momentos especiais, os passeios mais simples, o contato com a natureza, as atividades ao ar livre. Agora que a vacinação avançou e o contágio arrefeceu, esse sentimento continua forte e as pessoas estão buscando novas opções de turismo e lazer.

E é nesse cenário que um grupo de municípios vizinhos à capital resolveu se unir para construir uma política de incentivo ao turismo. Bem do ladinho da metrópole, na Grande São Paulo, o Conisud quer estimular roteiros religiosos, de trilhas na natureza com direito a cachoeiras, de feiras de artesanato, festivais de cultura, parques naturais e de diversão, eventos agroecológicos, náutico em represas, gastronômico, de aventura… Até um imenso e capilarizado roteiro de ciclorrotas surgiu interligando essas cidades.

Mas, o que é o Conisud? O Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo. Reúne Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiva, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra, Ibiúna e Vargem Grande Paulista.

Embu das Artes já conta com um bom fluxo de turismo do público que vive na capital e municípios próximos, mas pretende estender suas atrações e ainda ampliar essa descoberta pelos vizinhos.

Ibiúna com suas represas e Cotia com seu sítios também contam com boa visitação do público paulistano, mas muitos se fecham em hotéis ou sítios e que ainda podem desvendar muitas atrações da cidade.

Em Cotia, aliás, está para surgir o maior parque da América Latina, sem que muitos moradores da capital ainda saibam disso. A união entre os municípios tem por objetivo facilitar o acesso, apresentar as diversas e diferenciadas rotas e atrações, divulgar os eventos de cada um desses municípios.

“É uma região privilegiada pro seus recursos naturais, inserida na Reserva da Biosfera, Cinturão Verde da Cidadede São Paulo”, aponta o material de apresentação. “Seus atrativos naturais, turísticos, culturais e de negócios estão a menos de 34 quilômetros da cidade de São Paulo. Nesse sentido, torna-se fundamental a valorização do seu patrimônio ambiental, histórico e cultural como elemento primordial para o equilóbrio ecológico da Região Metropolitana de São Paulo, bem como para o incremento do turismo regional, ecoturismo, pesca esportiva, de aventura, religioso, de contemplação, arte e artesanato, entre outros”.

Essa semana, secretários de turismo de todos esses municípios se uniram para apresentar à imprensa alguns desses atrativos e ainda as estratégias para divulgá-los na capital.

O fortalecimento do turismo nesses município era um objetivo comum. Embora já existissem iniciativas isoladas, o grupo agora acredita que a formação de um calendário comum, divulgação de roteiros e criação de uma programação completa para diferentes interesses e públicos.

A proximidade será também um trunfo, demonstrando aos habitantes da capital que não é preciso ir longe, gastar muitas horas e combustível. Em apenas um fim de semana tem muita agenda a se cumprir.

Veja mais detalhes em conisud.sp.gov.br.