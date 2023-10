Multivacinação: campanha no Estado vai até dia 31/10

A Campanha de Multivacinação termina no próximo na próxima terça-feira, dia 31 de outubro. Desde o lançamento da campanha no final de setembro, mais de 491,9 mil crianças entre 0 e 14 anos foram imunizadas. A iniciativa também verificou a carteira de vacinação de mais de 851,5 mil crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade em todos os 645 municípios paulistas.

“O objetivo da campanha é aumentar as coberturas vacinais de todas as vacinas do calendário básico, atualizando as doses faltantes nas carteiras de vacinação. São disponibilizadas todas as vacinas e cada município realiza sua própria estratégia. Se você ou alguma criança da sua família ainda não verificaram se estão com as vacinas em dia, procure um posto de vacinação ou algum dos locais que fazem parte da campanha no seu município até o dia 31 e participe”, afirma a diretora da Centro de Vigilância Epidemiológica da SES-SP, Tatiana Lang.

São disponibilizadas vacinas para Poliomielite, Meningocóccica C Conjugada, Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), Febre amarela, Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças invasivas causadas pelo Haemophilus influenzae b), HPV (entre 9 e 14 anos de idade), BCG (tuberculose) e Covid-19.

A campanha checou a carteira de 171,5 mil bebês com menos de um ano e vacinou 113,8 mil deles. Entre crianças de 1 a 4 anos de idade, 244,5 mil compareceram aos postos de vacinação e 131,9 mil foram imunizadas. 181,7 mil crianças entre 5 e 8 anos tiveram suas carteiras verificadas e 67,2 mil delas receberam doses das diversas vacinas oferecidas. Na faixa etária entre 9 e 14 anos, 253,6 mil jovens foram aos postos e 158,9 mil receberam as vacinas. Entre as vacinas ministradas exclusivamente a crianças entre 9 e 14 anos, que incluem a vacina para HPV e Meningo ACWY, mais de 273 mil doses foram aplicadas.

Como parte da campanha, os municípios recebem todo o apoio para oferecer as vacinas e fazer a checagem das carteiras de vacinação em escolas e outros locais de alta circulação ou em áreas rurais, além dos 5 mil pontos de vacinação já existentes no estado. A pasta de saúde estadual esclarece que cada município tem a sua própria estratégia e é responsável pela vacinação.

Vacina 100 Dúvidas

O site Vacina 100 Dúvidas, do Governo de São Paulo, reúne as 100 dúvidas mais frequentes sobre as vacinas nos buscadores da internet. Este é um espaço com informações claras para desmistificar fake news com relação à imunização, garantindo assim a proteção de toda a população.