Mulheres com cicatrizes podem fazer tatuagem grátis até 12/11

A Ciclovia Rio Pinheiros recebe, de 3 a 12 de novembro, um estúdio móvel de tatuagem onde mulheres com cicatrizes poderão se candidatar a uma tatuagem gratuita para transformar a cicatriz em arte. A ação busca aumentar a autoestima dessas mulheres e fazer com que elas se sintam bem com a própria pele, além de dar continuidade às campanhas do Outubro Rosa. Homens que tiveram câncer de mama e passaram pela cirurgia de mastectomia também podem participar do projeto.

“No ano passado, as empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos receberam pela primeira vez os tatuadores no Outubro Rosa. Foi uma ação positiva e bem aceita pelas mulheres que quiseram dar um novo significado a sua cicatriz. Ademais, tal ação alerta sobre a importância da prevenção ao câncer. Este ano, novamente, esta ação do bem estará à disposição de todas as mulheres”, diz a chefe de gabinete da STM, Roberta Campedelli.

Tattoo Truck Tour

Idealizado pelos tatuadores Stella Nanni e Gabriel Nanni, mãe e filho, o projeto do Tattoo Truck Tour, em parceria com a marca Gillette Venus, ajuda mulheres com cicatrizes de mastectomia, marcas de acidentes e até mesmo de violência doméstica, a recuperarem a autoestima.

“A maior parte das mulheres que nos procuram quer um desenho mais elaborado, que ajude verdadeiramente a transformar a cicatriz em um novo capítulo na história da vida delas. É emocionante ver a satisfação delas quando a tatuagem está pronta”, conta Stella. E é a alegria de poder ajudar que mantém a dupla com o truck na estrada. “Quando fiz minha primeira tatuagem para cobrir uma cicatriz, percebi que poderia ajudar de verdade com a minha arte”, diz Gabriel Nanni.

Para fazer a tatuagem – Podem fazer a tatuagem mulheres com mais de 18 anos de idade, vacinadas com as duas doses da vacina contra a Covid-19. A região a ser tatuada deve estar cicatrizada há pelo menos 1 ano e, em casos de queimadura de terceiro grau, a região deve estar cicatrizada há 1 ano e meio. Caso a participante esteja passando por algum tratamento, é necessário apresentar um atestado médico autorizando a realização do procedimento da tatuagem. Por recomendações de saúde, pessoas portadoras de diabetes não podem tatuar as pernas.

Para agendar um horário, as interessadas podem entrar em contato pelas redes sociais @tattootrucktour: Instagram ou Facebook. O atendimento será feito de acordo com a ordem de procura e dentro das condições de atendimento da dupla de tatuadores.

Câncer de mama

De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, depois do câncer de pele. Responde por quase 30% dos casos novos de câncer em mulheres. A idade é um dos principais fatores de risco para a doença, sendo que quatro em cada cinco casos ocorrem após os 50 anos. Os principais fatores de risco comportamentais são: excesso de peso, falta de atividade física e consumo de bebida alcoólica. Homens também têm câncer de mama, embora seja mais raro.

SERVIÇO: Tattoo Truck Tour – Data: 3 a 12 de novembro. Endereço: Ciclovia Rio Pinheiros, próxima à estação Vila Olímpia, Linha 9-Esmeralda da CPTM.

Ciclovia Rio Pinheiros – Com 21,5 km de extensão numa área pertencente à CPTM, ao longo da Linha 9-Esmeralda e às margens do Rio Pinheiros, a ciclovia tem atraído cerca de 100 mil ciclistas por mês. Por meio de um chamamento público, o Governo do Estado de São Paulo transferiu a gestão da área para a iniciativa privada em março de 2020. A Farah Service assumiu os trabalhos de recuperação e obteve o direito de explorar a Ciclovia.