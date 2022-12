Mostra São Paulo em Cena chega ao Teatro Paulo Eiró

Entre 02 e 18 de dezembro, acontece a Mostra São Paulo em Cena 2022, que leva a quatro teatros municipais espetáculos gratuitos para o público adulto e infantil .

O objetivo é promover a descentralização e o acesso à cultura e, na zona sul paulistana, a programação acontece no Teatro Paulo Eiró, em Santo Amaro. São apresentados alguns dos espetáculos mais representativos do cenário teatral paulistano, de gêneros que vão do musical à tragédia, concebidos tanto por produções independentes, quanto por grupos já consolidados no ramo.

Tebas (foto)

Em Tebas, a Cia. Elevador cria um entrelaçamento das três peças que compõem a Trilogia Tebana: Édipo Rei, Antígona e Édipo em Colono, que discutem alicerces fundamentais de nossa sociedade: tirania e democracia; patriarcado, território e exílio; destino e livre arbítrio.

Serviço:

| Teatro Paulo Eiró. 09, 10 e 11 de dezembro. Sexta e Sábado às 20h. Domingo às 19h. 160 min. 12 anos. Teatro adulto.

Encantado

A palavra “encantado”, do latim incantatus, designa algo que é ou foi objeto de encantamento ou de feitiço mágico. Encantado é também sinônimo de maravilhado, deslumbrado ou fascinado e também uma expressão de cumprimento social. No Brasil, encantado tem ainda outros sentidos.

O termo se refere às entidades que pertencem a modos de percepção do mundo afro-indígenas. Os encantados, animados por forças desconhecidas, transitam entre céu e terra, nas selvas, nas pedras, em águas doces e salgadas, nas dunas, nas plantas, transformando-os em locais sagrados. São seres que atravessam o tempo e se transmutam em diferentes expressões da natureza. Não experimentaram a morte, mas seguiram em outro plano, ganhando atribuições mágicas de proteção e de cura. Deste modo, as ações predatórias que ameaçam a vida na Terra, a destruição sistemática das florestas, dos rios e dos mares impactam também a existência dos Encantados.

Não há como separar os encantados da natureza ou a natureza desses seres. Como encantar nossos medos e nos colocarmos no coletivo, próximos uns dos outros? Como encantar o que nos cerca, imagens, danças e paisagens e transformá-las em nossos corpos e ideias? Como entrar em encantamento e nos acoplarmos, nós e o ambiente, em arranjos variados e ir ao encontro dos seres viventes em toda a sua diversidade?

Serviço

| Teatro Paulo Eiró. 17 e 18 de dezembro. Sábado às 21h. Domingo às 19h. 60 min. 16 anos. Dança.