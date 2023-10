Mostra de Arte Infantil e Jovem

Lizette Negreiros é tema e inspiração de uma mostra múltipla no Centro Cultural São Paulo nesse mês de outubro. A atriz, que faleceu há pouco menos de um ano, foi curadora do Teatro Infantil e Jovem do Centro Cultural São Paulo. Para homenagear e resgatar esse memória e, talvez, mais do que isso, seguir o ideal de Lizette no que se refere à arte voltada para crianças e adolescentes, foi criada a a Mostra Lizette Negreiros de Arte Infantil e Jovem. De acordo com os curadores Aline Mohamad, Karina Vieira, Urion Braga e Wallace Farias, a mostra ainda celebra a passagem dessa força de mulher pelo CCSP. Foram 35 anos ocupando um dos maiores centros culturais do Brasil.

“O CCSP é conhecido por ser um espaço democrático e multidisciplinar. E para essa programação, Lizette nos movimentou. A Mostra reúne em três semanas programações das curadorias de Teatro Infantil e Jovem, Música, Cinema, Dança e Artes Visuais. Traz ainda a pesquisa do setor de Comunicação junto ao Núcleo Memória do Centro Cultural São Paulo. Junto a esse caldeirão, a Ação Cultural firma um acordo com a Secretaria Municipal de Educação para que escolas tenham acesso a toda essa programação”.

A Mostra começou dia 8, mas se estende até 31 de outubro será possível, gratuitamente, assistir à exposição do retrato de Lizette Negreiros, pintado pelo artista Alexandre Alves a partir do click de Bob Souza; assistir a espetáculos da Cia Druw, Cia das Flores, Núcleo Abre Caminhos, Coletivo Ocutá, Cia Flamenca Ale Kalaf, Grupo XIX de Teatro e Coletivo Sementes; assistir aos shows de Abrakbeça + Rashid, projeto Todo Disco vira História, Barbatuques e Grupo Mawaca; ver uma sessão especial de cinema mudo com música orquestrada ao vivo por Silly Symphonies; performances especialmente para crianças, com Coletivo Acuenda, e para jovens, com Movimento Atreva-se e um workshop de Experimentação Artística com Kelly Santos.

“Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela”, diz Angela Davis, ativista feminista e do movimento negro nos Estados Unidos. Para os curadores, Lizette, rainha do grande Castelo de Concreto que é o Centro Cultural São Paulo, sempre movimentou a estrutura deste local. Ela perpassou diversas gestões, nos ensinou sobre a importância do Teatro Infantil e Jovem e hoje, por e em sua memória, celebramos não só o teatro, mas as artes para infância e juventude.

“Que esse outubro de 2023 seja um mês de celebrações, risadas, música, memória, reflexões e reverência à Lizette Negreiros! E que seus bons ventos, Lizettinha, continuem a nos orientar e a cantar, sempre que passar, nossa eterna Cigarra”, anunciam.

Para conferir a programação completa da mostra, acesse centrocultural.sp.gov.br e procure na programação Mostra Lizette Negreiros de Arte Infantil e Jovem.

O Centro Cultural São Paulo fica na Rua Vergueiro, 1000, ao lado da estação Vergueiro. Fone: 3397-4000.