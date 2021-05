Morreu Celio Pires, editor do Freguesia News

“Viver é mais difícil que morrer, por isso me apego ao árduo e complexo”. A frase foi postada em rede social pelo jornalista Célio Pires horas antes de seu falecimento, na madrugada dessa quarta-feira, 26 de maio, em decorrências de complicações em uma cirurgia cardíaca. Vítima de um infarto na semana passada, Celio precisou passar pelo procedimento para implantar uma ponte de safena, porém não resistiu.

Palmeirense apaixonado, defensor dos Direitos Humanos e ativista na causa animal, Célio Pires era fundador e editor dos jornais de bairro Freguesia News, Lapa News e Folha de Pirituba. Trabalhava com jornalismo regional já há praticamente 50 anos.

Mais do que um jornalista com foco regional, era uma liderança comunitária local, que lutava por melhoria da qualidade de vida dos bairros e estava sempre encampando reivindicações comunitárias.

Também pesquisou e escreveu a história dos bairros Vila Brasilândia, V.N. Cachoeirinha, Vila Itaberaba.

Atualmente, mantinha também o portal freguesianews.com.br e presença em redes sociais, onde as mensagens de condolência por seu falecimento já somam centenas.

Celio Pires deixa dois filhos, Acauã e Lucas, e muitos amigos e admiradores de seu trabalho. Acauã e Lucas. O velório deverá acontecer na tarde desta quarta-feira (26) no Cemitério da Freguesia do Ó. Será cremado no Cemitério de Vila Alpina.

A Associação de Jornais e Revistas de São Paulo – Ajorb lamenta a morte e se solidariza com amigos e familiares pela perda irreparável. Por outro lado, aponta a importância de seu legado na defesa do bom jornalismo regional, atuação comunitária constante e levantamento histórico paulistano.