Moradores reclamam de galhos deixados por 20 dias em vias

A concessionária Enel (antiga Eletropaulo) tem feito diversas podas pela cidade e abandona os galhos por dias em vias públicas. A informação foi dada no ano passado pelo prefeito Bruno Covas em entrevista ao jornal São Paulo Zona Sul.

Há cerca de 20 dias, relatam leitores, a concessionária deixou pilhas de galhos em três pontos diferentes das ruas Comendador João Gabriel e outros dois na Rua Domingos Osvaldo Bataglia, ambas em Mirandópolis.

Na Domingos Osvaldo Bataglhia, os galhos chegavam a interditar a calçada, impedindo passagem de pedestres.

As pilhas de galhos, já secos e espalhados pelas vias, só foram retiradas essa semana depois que o jornal São Paulo Zona Sul encaminhou a queixa à Subprefeitura de Vila Mariana.

Procurada, a concessionária Enel se limitou a responder, em nota, que a recolha de resíduos de podas nos endereços citados é de responsabilidade da Prefeitura de São Paulo.

A Subprefeitura de Vila Mariana, por sua vez, contesta. Diz que a recolha de podas feitas por iniciativa da concessionária – como é o caso das árvores podadas nas ruas Comendador João Gabriel e Domingos Osvaldo Bataglia, devem ser feitas pela própria concessionária em até 48 horas após a execução do serviço.

A equipe de agentes vistores também encontrou galhos abandonadas pela concessionária na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, na Vila Mariana.

No total, segundo a subprefeitura, foram aplicadas multas à concessionária em valor superior a R$ 16 mil reais.

Os moradores também se queixam de que a poda executada pela Enel desestabiliza a árvore, por ser feita em “V”, ou seja, porque são removidos apenas os galhos que estão encostando na fiação.

Renata Esteves, advogada do Movimento Defenda São Paulo e que há anos acompanha a questão do descuido com as árvores da cidade, disse em entrevista que, além de tirar a estabilidade das árvores, a poda em V abre espaço para pragas.

Em entrevistas anteriores ao jornal São Paulo Zona Sul, diretores operacionais da Enel , por sua vez, garantiram que as podas seguem determinações técnicas precisas e negaram que comprometam a saúde dos exemplares.

Para pedir podas de árvores ou reclamar dos serviços e de abandono de galhos em vias públicas, é preciso ligar para a central de atendimento da Prefeitura – 156.