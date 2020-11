Moradores reclamam da qualidade da água

A média histórica de chuvas para o mês de novembro é superior a 160mm de chuvas. Mas, até dia 25 de novembro, a Região Metropolitana de São Paulo havia recebido menos de 100mm. Os mananciais estão com capacidade abaixo da metade – cerca de 45%. O sistema Cantareira, que abastece boa parte da zona sul paulistana apesar de estar situação na zona norte da capital, está em situação ainda mais crítica: apenas 32% de sua capacidade.

Seria esse o motivo de a água que está chegando às torneiras da região estar com coloração, cheiro e paladar diferentes? Nos últimos dias, nas redes sociais, grupos de bairros foram inundados por queixas de moradores de vários bairros da zona sul paulistana, relatando um coloração esbranquiçada, um cheiro de lama ou terra, gosto ruim, mesmo para quem usa filtros e purificadores.

O jornal São Paulo Zona Sul compilou e enviou para a sabesp mais de 20 relatos, acompanhados dos endereços, entre as dezenas de manifestações observadas de moradores de bairros como Vila Mariana, Vila Clementino, Saúde, Chácara Inglesa, Bosque da Saúde, Planalto Paulista, Jardim da Saúde, Vila Gumercindo, São Judas, Vila Monte Alegre, Vila Guarani, Jabaquara, Jardim Oriental, Vila Brasilina e Jardim Aeroporto.

Muitos deles contavam que já haviam entrado em contato com a concessionária para reclamar e traziam diferentes explicações para o problema: para alguns, o atendimento havia orientado para que procurassem eventuais falhas no encanamento interno, como tubulação antiga.

Outros haviam sido informados de que haveria “obras” na região e que em breve a situação se normalizaria. E ainda alguns consumidores diziam ter recebido a explicação de que o fornecimento local estaria vindo de um manancial diferente do habitual, ou seja, a represa ou sistema que fornece para aquela região havia sido trocado.

Para o jornal São Paulo Zona Sul, entretanto, a Sabesp informou que “não detectou situação de anormalidade, ou seja, a água está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde para consumo.”

A mesma resposta já havia sido enviada para o programa Bom Dia São Paulo, da Rede Globo de televisão, que fez reportagem semelhante sobre a região do Jardim Patente, também na zona sul paulistana.

Volume morto?

Em 2015, houve uma crise hídrica na cidade de São Paulo e, naquela ocasião, a Sabesp e o Governo do Estado resolveram recorrer ao chamado “volume morto” ou “reserva técnica” do Sistema Cantareira.

Agora, em 2020, o outono foi considerado o pior da história em termos de índice pluviométrico, embora o tema não tenha tido tanto destaque quanto naquela época.

O Sistema Cantareira abastece 8,1 milhões de pessoas na região metropolitana da capital paulista e havia fechado o mês de agosto com 47,9% da capacidade, abaixo da média registrada em 2019, que foi de 50,3%, já em estado de atenção.

Abaixo de 40%, é instituído o estado de alerta e a Sabesp reduz a retirada de água do reservatório. Como apontado, o índice registrado no dia 25 de novembro foi de 32,8%, o que já indica que a retirada de água do sistema está menor, pela concessionária.

Ainda há um volume útil no sistema de 322,4 milhões de metros cúbicos para uso, antes de atingir a Reserva Técnica, mas será que a situação crítica pode explicar as diferenças sentidas pela população?