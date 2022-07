Morador da Saúde tem 3 milhões de seguidores

São dois milhões e 600 mil seguidores na rede social mais destacada do momento – o TikTok. E quase 700 mil seguidores no Instagram. Thomas Inoki, de apenas 19 anos, é um sucesso graças ao seu talento com a dança, criando coreografias originais e exclusivas seja de sucessos jovens nacionais ou de clássicos do rock internacional.

Agora, este jovem morador da região da Saúde ganhou ainda mais destaque ao participar do Let’s Dance Br, uma competição patrocinada pela Samsung que reuniu vários talentos das redes sociais, em dança e coreografia.

O concurso foi transmitido ao vivo pelo YouTube, TikTok e também pelo canal de tv por assinatura MTv, semanalmente, às quintas-feiras, por seis semanas.

Os desafios terminaram nessa quinta, 14, e Inoki ficou entre os semifinalistas! Agora, pretende seguir se profissionalizando e investindo em criatividade e muito trabalho para alçar novos voos. Além de dança, ele estuda teatro e música para garantir resultados cada vez melhores.

Quem é ele?

Inoki começou a postar conteúdo nas redes sociais por conta de uma aposta com amigos, cujo desafio era “quem conseguiria postar por mais tempo”. O que ele não esperava é que a brincadeira se tornasse seu principal trabalho.

Ele é responsável por várias trends de sucesso, como da música Bipolar do Mc Davi, entre outras trends notadas por Alok e Pedro Sampaio. Hoje, com mais de 2.6 milhões de seguidores no TikTok, ele garante que entende bem da plataforma e que sabe como fazer um viral.

Só pode ser verdade, afinal só no TikTok ele já soma mais de 57 milhões de curtidas por seus vídeos curtos e super criativos. Para conferir os trabalhos de Thomas Inoki, siga no Tik Tok e Instagram: @thomas.inoki

Let’s Dance

O reality show Let’s Dance com Nightography foi feito sob medida para os apaixonados por danças e trends na internet.

Desenvolvido pela Samsung, em parceria com a Fbiz e produzido pela Endemol Shine Brasil, o programa coloca 12 influenciadores em ascensão para criar trends para o TikTok utilizando todo o poder das câmeras dos smartphones Galaxy S22 5G*. Ao final, o vencedor passa a integrar do Team Galaxy, o time de influenciadores da Samsung que conta com nomes como Juliette, Anitta, Pedro Sampaio e Maisa Silva, que apresenta o reality show.

O Let’s Dance teve seis episódios semanais nos canais oficiais da Samsung no TikTok e YouTube, com exibição também na MTV Brasil e desafiou os competidores a criar uma nova dança de internet do zero, desde o conceito, passando pela coreografia até a edição e publicação do vídeo. Desta forma, o desafio não fica apenas em criar uma dança, mas um conteúdo relevante, divertido e compartilhável.

Para a apresentadora Maisa, o Let’s Dance representa a valorização dos criadores de conteúdo e vai servir como inspiração para a Geração Z. “O Let’s Dance vai ser muito inspirador para toda uma geração que consome este tipo de conteúdo, assiste vídeo no TikTok, aprende todas as dancinhas e acompanha os criadores”, diz.

O reality é gravado com smartphones da linha Galaxy S22 5G e em cenários de iluminação adversa e repletos de luzes neon. O programa foi criado já pensando em utilizar o poder do Nightography, que utiliza as poderosas câmeras e a Inteligência Artificial (IA) dos smartphones da linha S22 5G para capturar imagens nítidas, claras e cheias de vida mesmo em situações de luz adversa.